VIDEO Bivši hajdukovac zabio je sjajan gol za reprezentaciju

Reprezentacije Sjeverne Makedonije i Saudijske Arabije odigrale su prijateljsku utakmicu u kojoj su Saudijci bili bolji s 2-1. Jedini gol za Makedonce zabio je bivši igrač Hajduka, Aleksandar Trajkovski, a način na koji je matirao golmana je fantastičan. Ipak, to nije bilo dovoljno te su Saudijci pred kraj susreta došli do pobjede.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sjeverna Makedonija je povela u 40. minuti. Stefan Despotovski je nakon duže akcije ubacio u kazneni prostor, a Trajkovski je prekrasnim "škaricama" probio golmana i doveo svoju momčad u vodstvo. Vrhunski potez bivšeg igrača "bilih" koji i dalje nema klub. Ipak, Saudijci su se u 45. minuti vratili golom Al-Buraikana, a do pobjede došli u 78. preko Al-Hamdana. Tarjkovski je na poluvremenu izašao iz igre.

Gol pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Trajkovski je u Hajduku proveo prošle dvije sezone te je u Split došao kao veliko pojačanje. Ipak, nije se nametnuo kao starter te je u 38 utakmica zabio deset golova. Hajdukovci će pamtiti njegov gol Rijeci u predzadnjem kolu prošle sezone za pobjedu na Poljudu. Ugovor mu je istekao ovo ljeto te još nije pronašao novi angažman.