VIDEO Bivši igrač Hajduka se unio sucu u lice na derbiju Prve NL pa izletio van. Pogledajte

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Kapetan Jaruna, Mario Maloča, poludio je na suca u derbiju između Rudeša i Jaruna. Sudac je svirao faul, Maloča poludio i urlao na suca te je umjesto žutog dobio crveni karton

Rudeš i Jarun odigrali su 1-1 u 15. kolu Prve NL u subotu. Utakmica je bila puna kontroverzi, a repovi se povlače i nekoliko dana kasnije. Glavnu ulogu u derbiju odigrao je sudac Ivan Šantić koji je dosudio jedan "ruban" penal za Jarun, oko čega se Rudeš već žalio, a onda je u 89. minuti pokazao crveni karton kapetanu Jaruna, Mariju Maloči.

Naime, Maloča i Rudešov Xavier Fernandes našli su se u duelu na rubu kaznenog prostora Jaruna. Fernandes je pao, a sudac Šantić pokazao je na prekršaj i pripremio žuti karton. Maloča je potpuno poludio, zaletio se na suca i počeo urlati te je sudac vrlo brzo žuti karton promijenio u crveni. Igrači Jaruna pokušali su smiriti Maloču i zamoliti suca da ga ne isključi, ali Šantiću je bilo dosta urlanja i isključio je bivšeg igrača Hajduka. Komentari ispod videa slažu se da je Maloča pretjerao i da je zaslužio crveni, ali nisu sigurni je li bilo faula.

Golove na utakmici zabili su Đurković za Rudeš te Luetić iz penala za Jarun. Ovim remijem Rudeš je zadržao prvo mjesto na tablici te s 29 bodova ima pet više od drugog Karlovca i trećeg Dugopolja. Nastavlja se napeta sezone Prve NL, a novi veliki derbi Rudeš će igrati za dva kola, kada će dočekati Karlovac.

