Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za domaći sastav, kao i Nejašmić za goste. Bivši hajdukovac najbolje je ocijenjeni igrač utakmice
DARKO NEJAŠMIĆ
VIDEO Bivši igrač Hajduka zabio briljantno za bod protiv Ajaxa!
Čitanje članka: < 1 min
Ajax i NEC Nijmegen odigrali su 1-1 u 24. kolu Eredivisie, a jedini gol za goste zabio je Darko Nejašmić.
Bivši igrač Hajduka pogodio je za izjednačenje u 57. minuti i to na kakav način! Ubacili su gosti iz kornera, a lopta se nakon gužve odbila na pod. Nejašmić je također bio na zemlji, ali praktički u ležećem položaju uspio je naciljati i pogoditi neobranjivo. Gol pogledajte OVDJE
Ajax je u vodstvu bio od 39. minute kada je zabio Godts. Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za domaći sastav, kao i Nejašmić za goste. Bivši hajdukovac najbolje je ocijenjeni igrač utakmice.
Ajax je četvrti na tablici sa 43 boda, koliko ima i NEC na trećem mjestu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku