DARKO NEJAŠMIĆ

VIDEO Bivši igrač Hajduka zabio briljantno za bod protiv Ajaxa!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za domaći sastav, kao i Nejašmić za goste. Bivši hajdukovac najbolje je ocijenjeni igrač utakmice

Admiral

Ajax i NEC Nijmegen odigrali su 1-1 u 24. kolu Eredivisie, a jedini gol za goste zabio je Darko Nejašmić

Bivši igrač Hajduka pogodio je za izjednačenje u 57. minuti i to na kakav način! Ubacili su gosti iz kornera, a lopta se nakon gužve odbila na pod. Nejašmić je također bio na zemlji, ali praktički u ležećem položaju uspio je naciljati i pogoditi neobranjivo. Gol pogledajte OVDJE

Ajax je u vodstvu bio od 39. minute kada je zabio Godts. Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za domaći sastav, kao i Nejašmić za goste. Bivši hajdukovac najbolje je ocijenjeni igrač utakmice. 

Ajax je četvrti na tablici sa 43 boda, koliko ima i NEC na trećem mjestu. 

