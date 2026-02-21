VIDEO Bivši igrač Hajduka zabio briljantno za bod protiv Ajaxa!

Ajax i NEC Nijmegen odigrali su 1-1 u 24. kolu Eredivisie, a jedini gol za goste zabio je Darko Nejašmić.

Bivši igrač Hajduka pogodio je za izjednačenje u 57. minuti i to na kakav način! Ubacili su gosti iz kornera, a lopta se nakon gužve odbila na pod. Nejašmić je također bio na zemlji, ali praktički u ležećem položaju uspio je naciljati i pogoditi neobranjivo. Gol pogledajte OVDJE

Ajax je u vodstvu bio od 39. minute kada je zabio Godts. Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu za domaći sastav, kao i Nejašmić za goste. Bivši hajdukovac najbolje je ocijenjeni igrač utakmice.

Ajax je četvrti na tablici sa 43 boda, koliko ima i NEC na trećem mjestu.