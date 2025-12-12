VIDEO Bivši igrač Rijeke zabio gol nakon 596 dana! I to kakav

Skoro dvije godine, točnije, čak 596 dana prošla su otkako je bivši igrač Rijeke Mirko Marić (30) zabio gol. U sezoni 2023./24. u utakmici protiv Gorice, 21. travnja 2024. zabio je gol i dodao asistenciju te donio Riječanima važna tri boda. Sada je opet zabio.

Hrvatski napadač zatresao je mrežu u remiju protiv Sudtirola. Marić je zabio majstoriju za vodstvo, primio je loptu s boka, "štopao" prsima i škaricama zakucao u mrežu u 32. minuti.

Vodstvo Monze trajalo je sve do 76. minute kada je Raphael Odogwu izjednačio za 1-1, a rezultat se nije mijenjao do kraja utakmice. Iako Monza ima jednak broj bodova kao i Frosinone, zbog bolje gol razlike, momčad Mirka Mamića je na prvom mjestu talijanske Serie B.

Marić se nakon Rijeke vratio u Monzu s posudbe duge šest mjeseci. Minutaža u Monzi nije bila najbolja stoga je išao na posudbu u Veneciju, da bi se na kraju vratio u Monzu.