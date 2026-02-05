VIDEO Bivši napadač Slavena zabio za pobjedu u debiju za novi klub! Pogledajte ovaj gol

Obavijesti

ANTE ŠUTO

Škotski prvoligaš platio ga je 500.000 eura u zimskom prijelaznom roku, a za "farmaceute" je ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio četiri gola, uz šest asistencija

Hibernian je pobijedio Dundee United 3-2 u 25. kolu škotskog Premiershipa, a gol za pobjedu domaćina zabio je Ante Šuto u 93. minuti. 

Bivši napadač Slaven Belupa stigao je u Škotsku zadnjeg dana prijelaznog roka i već u debiju oduševio navijače. Šuto je pogodio nakon ubačaja Caddena iz prekida s lijeve strane i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu. 

Hibernian je poveo u 36. minuti golom Boylea, ali gosti su preokrenuli golovima Grahama u 74. minuti i Wattersa sedam minuta kasnije. Ipak, Graham je zabio autogol za 2-2 u 89., a potom Šuto donosi pobjedu domaćima u 93. minuti. 

Škotski prvoligaš platio ga je 500.000 eura u zimskom prijelaznom roku, a za "farmaceute" je ove sezone odigrao 20 utakmica i zabio četiri gola, uz šest asistencija. 

