VIDEO Bivši senator Dinama se oglasio o 'pušačkoj sobi': 'Stari izvršni odbor je na aparatima'

Sandro Perković, trener armenskog Noaha, prošle sezone nije uspio s Dinamom u završnici sezone osvojiti naslov prvaka pa se rastao s novom upravom na čelu sa Zvonimirom Bobanom. Momčad "modrih" otad se umnogome promijenila, otišao je niz senatora od kojih je ostao tek kapetan Josip Mišić.

Gostujući u Podcast Inkubatoru, Perković je govorio o problemu tzv. pušačke sobe podno južne tribine i kako je ona utjecala na momčad.

- Što god je bilo i kako god je bilo u klubu i oko kluba, i drvlje i kamenje u medijima po njemu, i trener po njemu i što god je bilo, kad god, znači u kojim god stanjima je bio, ja kad bih došao: "Bruno, jel' mi možeš ovo?", znači nikada apsolutno nikakav problem nije bio. Nije odbio nijedno dijete, nijedan video. I mislim da to sve govori o njemu - rekao je Perković.

- Suradnja s Petkovićem, Ademijem, Mišićem, Ristovskim, da ih sad sve ne nabrajam, je najbolja moguća. Oni su bili ti koji su bili velika pomoć, oni su puno toga dali Dinamu i ja s njima stvarno nisam imao nikakav problem. Ta, nazovimo je, pušačka soba ne da nije bila problem nego je bila u dobrom dijelu tih svih godina što sam ja bio tamo rješenje mnogih problema - dodao je.

Tu je izjavu na Instagramu podijelio i Stefan Ristovski, aktualni igrač Sarajeva, koji je ispod videa napisao: (Stari) izvršni odbor na "aparatima".

Foto: Instagram

U komentarima se javio još jedan bivši dinamovac Komnen Andrić koji je u dva navrata bio u Maksimiru, a trenutačno je na posudbi u gruzijskom Torpedo Kutaisiju iz Rijeke.

"Dobro je da još imamo ovakve ljude i trenere koji govore što misle, a ne što im se kaže da govore i što jest prava istina!!!".