VIDEO Bivši student iz Hrvatske dizajnirao je Ronaldovu LEGO figuricu. Sada su se upoznali

Poznati proizvođač igračaka LEGO objavio je na svom službenom Instagram profilu video koji je izazvao veliko zanimanje, posebno u Hrvatskoj. U njemu jedna od najvećih nogometnih zvijezda svih vremena, Cristiano Ronaldo, upoznaje dizajnera njegove figurice.

Riječ je o Luki Grkoviću, koji radi kao dizajner za LEGO. Video prikazuje opušteni susret u kojem Luka nogometašu predstavlja nekoliko modela koji slave njegovu karijeru, nazivajući ih "Ronaldovim najvažnijim trenucima". Susret je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a sam dizajner nije krio oduševljenje.

Na snimci se vidi kako Luka detaljno objašnjava Ronaldu proces stvaranja i posebne detalje ugrađene u setove. Među njima je i model lastavice, "andorinha", koja je jedan od simbola Portugala. Posebno se ističe kompleksni model koji prikazuje Ronaldove slavne "škarice", kao i veća figura u dresu portugalske reprezentacije. Ronaldo je pažljivo promatrao figurice, a na kraju se srdačno pozdravio s Hrvatom.

Grković je rođen u Melbourneu, odrastao u Splitu gdje je završio Umjetničku akademiju, a onda se preselio u Dansku na studij dizajna. S LEGO-om je počeo surađivati još kao student, nakon čega je i zaposlen u kompaniji.

