LUKA GRKOVIĆ

VIDEO Bivši student iz Hrvatske dizajnirao je Ronaldovu LEGO figuricu. Sada su se upoznali

Piše Issa Kralj,
VIDEO Bivši student iz Hrvatske dizajnirao je Ronaldovu LEGO figuricu. Sada su se upoznali
LEGO i Ronaldo zapalili internet! Hrvatski dizajner Luka Grković predstavio CR7 figuricu, a Portugalac oduševljen. Pogledajte reakciju svjetske zvijezde

Poznati proizvođač igračaka LEGO objavio je na svom službenom Instagram profilu video koji je izazvao veliko zanimanje, posebno u Hrvatskoj. U njemu jedna od najvećih nogometnih zvijezda svih vremena, Cristiano Ronaldo, upoznaje dizajnera njegove figurice.

Riječ je o Luki Grkoviću, koji radi kao dizajner za LEGO. Video prikazuje opušteni susret u kojem Luka nogometašu predstavlja nekoliko modela koji slave njegovu karijeru, nazivajući ih "Ronaldovim najvažnijim trenucima". Susret je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a sam dizajner nije krio oduševljenje.

Na snimci se vidi kako Luka detaljno objašnjava Ronaldu proces stvaranja i posebne detalje ugrađene u setove. Među njima je i model lastavice, "andorinha", koja je jedan od simbola Portugala. Posebno se ističe kompleksni model koji prikazuje Ronaldove slavne "škarice", kao i veća figura u dresu portugalske reprezentacije. Ronaldo je pažljivo promatrao figurice, a na kraju se srdačno pozdravio s Hrvatom.

Grković je rođen u Melbourneu, odrastao u Splitu gdje je završio Umjetničku akademiju, a onda se preselio u Dansku na studij dizajna. S LEGO-om je počeo surađivati još kao student, nakon čega je i zaposlen u kompaniji. 

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske
Dinamo - Varaždin 2-1: 'Modri' na 115. rođendan uzeli tri boda
Dinamo - Varaždin 2-1: 'Modri' na 115. rođendan uzeli tri boda

Dinamo je nakon "nule" Rijeke i Hajduka na Rujevici i i prije utakmice protiv Varaždina osigurao naslov. Zagrebačkom klubu, najtrofejnijem hrvatskom klubu, to je 19. naslov od posljednje 21 odigrane sezone

