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OZLJEDA

VIDEO Bivši suigrač Gvardiola i Kovačića 'nokautiran' u derbiju: Sumnja se na potres mozga

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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VIDEO Bivši suigrač Gvardiola i Kovačića 'nokautiran' u derbiju: Sumnja se na potres mozga
Foto: Scott Heppell
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On je morao napustiti teren u 20. minuti, nakon što ga je 15 minuta ranije lopta pogodila u glavu i izazvala sumnju na potres mozga

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Leeds i Newcastle zaključili su 4. kolo engleske lige, a Leeds je pobijedio s 4-1 i s učinkom od dvije pobjede i dva remija, popeli su se na 3. mjesto ljestvice.

Leeds je praktički riješio utakmicu protiv Newcastlea već u prvom poluvremenu, koje je završilo rezultatom 3-0; Lewis Miley postigao je autogol u 32. minuti, dok su za domaćine zabili Jayden Bogle (34) i Dominic Calvert-Lewin (45). Noah Okafor povećao je vodstvo u 59. minuti, a Bazoumana Toure postigao je počasni pogodak za goste u 90. minuti.

Utakmicu je obilježila teža ozljeda nogometaša Newcastlea Nica Gonzáleza. On je morao napustiti teren u 20. minuti, nakon što ga je 15 minuta ranije lopta pogodila u glavu i izazvala sumnju na potres mozga.

Premier League - Leeds United v Newcastle United
Foto: Scott Heppell

Sve se dogodilo nakon prodora Gabriela Gudmundssona, čiji je ubačaj Malik Thiaw pokušao izbiti iz kaznenog prostora. Međutim, lopta je pogodila u lice njegova suigrača, koji je nedavno stigao iz Manchester Cityja. Argentinac je u početku davao pozitivne signale stručnom stožeru i potvrdio da može nastaviti utakmicu, no odlučeno je da nema potrebe za nepotrebnim rizikom. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE

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