VIDEO Bivši 'vatreni' nastavlja s dobrim poslom: Juniori lokosa osvojili prvenstvo Hrvatske!

Juniori Lokomotive potvrdili su titulu prvaka Hrvatske, iako su u posljednjem kolu 1. NL juniori izgubili 1-0 na domaćem terenu od Sesveta. Mladići lokosa sada su na 65 bodova, šest više od drugoplasiranog Dinama, koji će tek u subotu odigrati svoju utakmicu zadnjeg kola.

Sjajan posao na klupi zagrebačkog klupa radi bivši hrvatski reprezentativac, Nikica Jelavić, koji je s juniorima osvojio dvostruku krunu pored Dinama i Hajduka. Sve su to igrači Lokomotive proslavili nakon posljednjeg zvižduka protiv Sesveta, zapalili su plave baklje i pjevali iz petnih žila.

Inače, lokosi su do titule u Kupu stigli nakon velike drame na penale 5-4 nakon 1-1 tijekom 90 minuta. Hajduk je bio drugi finalist, a Splićani su vodili od 20. do 81. minute, ali to im nije bilo dovoljno za slavlje.