VIDEO Bizaran nastup bivšeg dinamovca: Ušao u igru, dobio dva žuta u šest minuta i izašao!

Slovenija je dočekala Kosovo s kakvim-takvim nadama da se pobjedom mogu uključiti u borbu za drugo mjesto u skupini i mjesto u playoffu. Već u šestoj minuti Kosovari su poveli golom Asllani, ali Sloveniji je posao znatno otežan u 53. minuti kada je Petar Stojanović dobio drugi žuti karton.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:49 Mirnovec zahvalio Vatrenima | Video: Čitatelj 24sata

Bivši desni bek Dinama u igru je ušao na poluvremenu, a u 47. je dobio prvi žuti karton zbog preagresivnog nasrtaja na suparnika. Šest minuta kasnije, zaradio je i drugu javnu opomenu, ovog puta imao je loptu u posjedu, ali je rukom neoprezno zakačio suparnika, a sudac nije imao milosti.

Crveni karton Stojanovića pogledajte OVDJE

Stojanović je trenutačno igrač Legije iz Varšave, a ove je sezone nastupio 20 puta i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju.