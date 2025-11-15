Petar Stojanović igrao je za Dinamo u razdoblju od 2016. do 2022. i za klub nastupio 187 puta i zabio dva gola, uz 18 asistencija. Za slovensku je reprezentaciju odigrao 71 utakmicu
VIDEO Bizaran nastup bivšeg dinamovca: Ušao u igru, dobio dva žuta u šest minuta i izašao!
Slovenija je dočekala Kosovo s kakvim-takvim nadama da se pobjedom mogu uključiti u borbu za drugo mjesto u skupini i mjesto u playoffu. Već u šestoj minuti Kosovari su poveli golom Asllani, ali Sloveniji je posao znatno otežan u 53. minuti kada je Petar Stojanović dobio drugi žuti karton.
Bivši desni bek Dinama u igru je ušao na poluvremenu, a u 47. je dobio prvi žuti karton zbog preagresivnog nasrtaja na suparnika. Šest minuta kasnije, zaradio je i drugu javnu opomenu, ovog puta imao je loptu u posjedu, ali je rukom neoprezno zakačio suparnika, a sudac nije imao milosti.
Stojanović je trenutačno igrač Legije iz Varšave, a ove je sezone nastupio 20 puta i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju.
