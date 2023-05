VIDEO Bizarna odluka suca koja bi mogla odlučiti tko će ispasti: Lopta ide u gol, on sudi - kraj!?

Španjolski sudac Miguel Ángel Ortiz Arias razbjesnio je momčad Valladolida u nedjeljnoj utakmici protiv Seville koja je završila pobjedom Ivana Rakitića i društva 3-0.

Na isteku pete minute nadoknade prvog poluvremena, nakon jednog kornera, sudio je kraj baš kad je Sergio Escudero krasno pogodio s 25 metara. Bijesni su bili domaći igrači, ali promjene odluke nije bilo.

Bio je to neobičan splet okolnosti, ali po pravilima, potvrdio je sudački ekspert Radio Marce Alfonso Pérez Burrull.

- To se ne može smatrati pogreškom. Ortiz Arias shvaća da je napad gotov i to je to. Ono što se na kraju događa je stvar loše sreće, ali akcija je dobro protumačena - rekao je.

'Čuo sam zvižduk poslije šuta'

Valladolid je u nizu od četiri poraza i samo jedan bod iznad zone ispadanja u kojoj su Getafe i Espanyol, kao i već otpisani Elche četiri kola prije kraja.

- Ta akcija mogla je promijeniti utakmicu, ali moramo nastaviti raditi. Ako je sudac dozvolio izvođenje kornera, trebao je pustiti akciju do kraja. Čuo sam zvižduk nakon šuta. Ne smiješ reći što misliš jer te kazne - kazao je nesuđeni strijelac Escudero.

