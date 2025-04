VIDEO Bizarna situacija u Italiji: Udineseu poništen izjednačujući gol, napadaču u zaleđu - uho?!

Nogometaši Genoe stigli su do velike pobjede protiv Udinesea 1-0 u 31. kolu Serie A te se primaknuli čarobnoj brojci od 40 bodova u sezoni koja uglavnom garantira ostanak. Momčad Patricka Vieire ove je sezone imala vrlo šarolike rezultate i promjenjivu formu, no posljednjih nekoliko utakmica uspjela je nanizati par dobrih rezultata i ostanak u elitnom društvu ne bi trebao biti upitan.

Ne treba brinuti niti Udinese, momčad Koste Runjaića čvrsto drži sredinu tablice, no svakako bi bodovi s Luigi Ferrarisa bili poticaj i za igrače i za cijeli klub. Udinese je do boda zamalo i došao, no gol za 1-1 u 93. minuti poništen je u krajnje bizarnoj situaciji.

Naime, Rui Modesto je lijepo zabio od stative u suprotni kut nakon još ljepše akcije gostujućih igrača, kao na treningu. Napadač Lorenzo Lucca spustio je loptu do Jake Bijola koji ju je proslijedio Modestu, a gostujući veznjak sjajno poentirao.

Gostujući igrači proslavili su pogodak, no veselje je brzo splasnulo kada je glavni sudac Daniele Perenzoni označio zaleđe. I to na sugestiju VAR sobe jer je Lucci u nedozvoljenoj poziciji bilo - uho!

Foto: Arenasport/Screenshot

VIDEO: GENOA - UDINESE 1-1

Zaista nesvakidašnja situacija dogodila se u Serie A, no pravila su jasna makar bilo riječ i o milimetarskom zaleđu. Udinese je tako ostao bez izjednačujućeg pogotka duboko u sudačkoj nadoknadi.