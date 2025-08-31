Prošao je Karačića, ušao u kazneni prostor, put mu je presjekao Pajaziti da bi ga Karačić pritisnuo s leđa. Tu je Menalo osjetio šansu i pao kao pokošen. Sudac Bel nije nasjeo
ZA ZLATNU MALINU
VIDEO Bizarno simuliranje, evo što je Menalo izveo na Poljudu
Čitanje članka: < 1 min
Luka Menalo zabio je krasan gol za vodstvo Rijeke u Jadranskom derbiju na Poljudu, no u 5. kolu HNL-a izveo je i simuliranje za Zlatnu malinu.
Lijep gol dao je u 22. minuti, a u 18. mu je sudac Dario Bel pokazao žuti karton. Prošao je Karačića, ušao u kazneni prostor, put mu je presjekao Pajaziti da bi ga Karačić pritisnuo s leđa. Tu je Menalo osjetio šansu i pao kao da ga je pogodila nevidljiva pirotehnika.
Sudac Bel nije nasjeo, pričekao je da Menalo završi nastup pa mu pokazao javnu opomenu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku