ZA ZLATNU MALINU

VIDEO Bizarno simuliranje, evo što je Menalo izveo na Poljudu
Foto: Tportal/Screenshot

Prošao je Karačića, ušao u kazneni prostor, put mu je presjekao Pajaziti da bi ga Karačić pritisnuo s leđa. Tu je Menalo osjetio šansu i pao kao pokošen. Sudac Bel nije nasjeo

Luka Menalo zabio je krasan gol za vodstvo Rijeke u Jadranskom derbiju na Poljudu, no u 5. kolu HNL-a izveo je i simuliranje za Zlatnu malinu.

Lijep gol dao je u 22. minuti, a u 18. mu je sudac Dario Bel pokazao žuti karton. Prošao je Karačića, ušao u kazneni prostor, put mu je presjekao Pajaziti da bi ga Karačić pritisnuo s leđa. Tu je Menalo osjetio šansu i pao kao da ga je pogodila nevidljiva pirotehnika.

Sudac Bel nije nasjeo, pričekao je da Menalo završi nastup pa mu pokazao javnu opomenu.

