VIDEO Blitzkrieg Rijeke slomio 'lokose': Pogledajte majstorije!

Nogometaši Rijeke pobijedili su pred svojim navijačima na Rujevici zagrebačku Lokomotivu sa 2-0 (0-0) u posljednjoj utakmici 31. kola hrvatskog prvenstva.

Matija Frigan je u 65. minuti doveo Rijeku u vodstvo, a samo dvije minute poslije Adrian Liber je postavio konačnih 2-0.

Rijeka s dva brza gola riješila pitanje pobjednika i ponovno zasjela na 3. mjesto. Iako smo u prvom poluvremenu gledali nezanimljivu utakmicu, momčad Sergeja Jakirovića u dvije minute riješila je pitanje pobjednika.

Nakon jednog prekida s lijeve strane Liber je bio najviši u skoku i proslijedio loptu prema Veigi. Portugalac je proslijedio loptu prema Smolčiću koji je pucao, ali je njegov udarac obranio Čavlina. Lopta se odbila do najboljeg strijelca Rijeke ove sezone, Matije Frigana, koji je preciznim udarcem s desne strane pogodio suprotan kut Čavline. Bio je to Friganov 12. pogodak u ovoj sezoni, a četvrti u utakmicama s Lokomotivom.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je vrlo brzo došla i do drugog gola. Akcija je krenula s desne strane. Veiga je došao do ruba šesnaesterca i pucao, ali je lopta pogodila Frigana u leđa. Lopta se odbila do Adriana Libera koji vanjskom stranom noge gađa suprotan kut. Čavlina je samo pogledom ispratio ovaj udarac.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Golove možete pogledati OVDJE.

Najčitaniji članci