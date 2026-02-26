VIDEO Bosanski bek Benfice bio u duelu s Viniciusom. Brazilca ismijavaju zbog ove reakcije...

Nogometaši Real Madrida pobijedili su Benficu (2-1) u uzvratnoj utakmici play-offa pred domaćom publikom na Santiagu Bernabeu. Momčad Alvara Arbeloe plasirala se u osminu finala Lige prvaka s ukupnih 3-1. Iako su gosti poveli u 14. minuti golom Rafe Silve, slijedio je brzi odgovor Reala dvije minute kasnije kada je precizan bio Tchouaméni. Za konačnih 2-1 na Bernabeu zabio je Vinicius u 80. minuti koji se ponovno našao u središtu pozornosti.

Naime, igrač Benfice i bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić našao se u duelu s Viniciusom koji je brzo postao viralan zahvaljujući reakciji Brazilca. Vinicius je pokušao pretrčati Dedića, ali bezuspješno, nakon što ga je ovaj rukom spriječio. Međutim, Brazilac je još jednom burno reagirao i napravio bolnu grimasu, pao na travnjak i uhvatio se za lice.

Foto: Violeta Santos Moura

Reakcija zvijezde Reala još jednom je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. "Vinicius uvijek plače", "Vinicius je tako antipatičan. Malo ga se dodirne i odmah glumi kao da je dobio šamar", samo su neki od komentara na X-u na njegov potez.