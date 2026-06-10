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VIDEO Bosanskohercegovačke i hrvatske zastave stoje jedne do drugih u Stocu. Problema nema

Piše 24sata,
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VIDEO Bosanskohercegovačke i hrvatske zastave stoje jedne do drugih u Stocu. Problema nema
Foto: klix.ba

Iznad ceste stoje zastave, a incidenata nema. Stolac je spreman za navijanje za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku

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Hrvatska i Bosna i Hercegovina uskoro započinju svoj ples na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. "Zmajevi" će na teren već drug dan prvenstva i to protiv jednog od domaćina - Kanade. Utakmica počinje u petak u 21 sat. 'Vatreni' će na teren nešto kasnije (17. lipnja) protiv velikih rivala Engleza (22 sata). U Bosni i Hercegovini sve je već uvelike spremno za navijanje, kako za svoju reprezentaciju, tako i za Hrvatsku.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Stocu, gradu koji je često spominjan u kontekstu političkih podjela, osvanule su zajedno zastave  Bosne i Hercegovine, Republike BiH i zastave Herceg-Bosne. Stoje jedna do druge, nitko ih ne skida i nema nikakvih skandala, piše klix.ba. Svi kafići u Stolcu također su spremni za spektakl te, kako sada situacija izgleda, nikakvih problema ne bi trebalo biti.

Video pogledajte OVDJE.

Naravno, navijači jedne i druge reprezentacije otišli su put SAD-a, odnosno Kanade, gdje su priredili spektakularne dočeke svojim reprezentacijama. Posebno je prekrasna bila scena s prijateljske utakmice BiH i Paname u St. Louisu kada je cijeli stadion zapjevao "Ljiljane" Halida Bešlića.

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