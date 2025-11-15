VIDEO Bosna i Hercegovina u problemima: Rumunji poveli!

Bosanskohercegovačka je reprezentacija dočekala Rumunjsku u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali nije najbolje počelo po domaćina. Birligea je doveo goste u vodstvo u 17. minuti.

Bila je to jednostavna i brza akcija Rumunja koji su u tri poteza stigli pred gol Vasilja i poentirali za vodstvo.

Gol pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Bosni i Hercegovini treba pobjeda da u zadnjem kolu zadrži šanse za direktan plasman u SP. Ako dobije Rumunjsku, BiH bi s pobjedom u Austriji u zadnjem kolu osigurala Mundijal.

Utakmica je u tijeku...