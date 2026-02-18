VIDEO Branič Benfice provocirao Viniciusa tetovažama. Snimka je hit na društvenim mrežama

Napeto je bilo na utakmici doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Real Madrida i Benfice. Madriđani su slavili 1-0, a jedini gol na utakmici zabio je Vinicius u 50. minuti. Brazilac je provokacijom proslavio pogodak, a glavni sudac Francois Letexier procijenio je da je proslava bila neprimjerena te mu je dao žuti karton.

Nakon toga uslijedila je drama, Brazilac je tvrdio da ga je argentinski igrač Benfice Gianluca Prestianni vrijeđao i nazvao ga 'majmunom' nakon čega ga je zvijezda Reala prijavila sucu zbog rasizma. Na snimkama se vidi kako Prestianni prekriva usta rukom dok nešto dobacuje Brazilcu. Utakmica je bila prekinuta na deset minuta, ali nije bilo sankcija za Prestiannija.

Onda se u sudačkoj nadoknadi dogodila se još jedna scena koja je postala viralna. Branič Benfice Nicolas Otamendi provocirao je Brazilca tako da je podigao dres i pokazivao mu tetovaže trofeja koje je osvojio. Da bi mu još dodatno stavio 'sol na ranu', riječ je o tetovažama trofeja koje Vinicius nema u svojoj kolekciji. Otamendi mu je pokazivao tetovaže trofeja pobjednika Svjetskog prvenstva, Copa Americe i Finalissime.