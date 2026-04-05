STRAHINJA JOKIĆ

VIDEO Brat Nikole Jokića radio probleme i divljao. Započeo je verbalni sukob tijekom susreta

Drama u Denveru! Strahinja Jokić u verbalnom okršaju s navijačem! Brat Nikole opet u centru pažnje nakon što je Nikola briljirao s 40 poena

Admiral

Denver Nuggetsi slavili su u drami nakon produžetaka protiv San Antonia 136-134, ali u centru pažnje našao se brat srpskog košarkaša Nikole Jokića. Naime, Strahinja Jokić verbalno se sukobio s jednim navijačem tijekom utakmice. 

Sukob je navodno izbio nakon jedne sudačke odluke s kojom Strahinja Jokić nije bio zadovoljan pa je krenuo u obračun s navijačem protivničke momčadi. U videu se ne čuje što brat srpskog košarkaša govori, ali je vidno uzrujan. U komentarima se može pročitati da je urlao na čovjeka da sjedne nazad na mjesto. 

Nikola Jokić odigrao je sjajnu utakmicu u dresu Denver Nuggetsa te je zabio 40 poena, postigao osam skokova i 13 asistencija. 

Podsjetimo, Jokićev brat poznat je po ispadima, a u listopadu prošle godine pravomoćno je osuđen na godinu dana uvjetne kazne zbog fizičkog napada iz 2024. godine koji se dogodio na utakmici Denver Nuggetsa i LA Lakersa. Strahinja Jokić tada je započeo tučnjavu i udario navijača na tribini. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

