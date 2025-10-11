Obavijesti

Sport

Komentari 0
U ŠANGAJU

VIDEO Bratići ispisali povijest i plasirali se u finale Mastersa!

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Bratići ispisali povijest i plasirali se u finale Mastersa!
3
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Iako su rodbinski čvrsto povezani, Vacherot i Rinderknech se još nikada nisu susreli ni na ATP Touru, ni na Challenger Touru. Na profesionalnim turnirima su odigrali tek jedan meč, 2018. u četvrtfinalu ITF Futuresa u Ajacciu

StartFragment Francuski teniski reprezentativac Arthur Rinderknech i njegov bratić i reprezentativac Monaka Valentin Vacherot ispisali su jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti serije Masters 1000 turnira došavši do finala u Šangaju polufinalnim pobjedama protiv favoriziranih suparnika, Novaka Đokovića i Danjila Medvjedeva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže 00:31
Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Umjesto najtrofejnijeg tenisača svih vremena te šangajskog rekordera sa četiri naslova te posljednjeg ruskog osvajača Grand Slam trofeja i pobjednika u Šangaju iz 2019., u nedjelju će se za naslov boriti 30-godišnji Francuz kojem će to biti drugo finale na ATP Touru u karijeri te 26-godišnjak iz Monaka koji se nalazi na 204. mjestu pojedinačne ATP ljestvice i na ATP Touru je do nastupa u Šangaju imao samo jednu pobjedu, ostvarenu ove godine na Mastersu u Monte Carlu.

Video povijesnog trenutka pogledajte OVDJE

Vacherot je u prvom subotnjem polufinalu šokirao Novaka Đokovića, svladavši ga sa 6-3, 6-4 za 102 minute. Tako je postao prvi finalist iz Monaka na ATP Touru i najniže rangirani tenisač koji je došao do meča za trofej na Masters 1000 turniru, a istovremeno je spriječio Đokovića da postane prvi finalist stariji od 38 godina na Masters 1000 seriji.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Nakon meča tenisači su si uputili pohvale, a Vacherot je Đokoviću odao priznanje i poručio:

- StartFragment Velika čast mi je bila igrati barem jednom protiv tebe. Nadam se da se nećeš umirovit.EndFragment

Obiteljsku bajku je potom u stvarnost pretvorio Rinderknech pobijedivši Danjila Medvjedeva sa 4-6, 6-2, 6-4 nakon dva sata i 29 minuta borbe. Time je postao deveti Francuz koji je izborio nastup u finalu na Masters 1000 turniru.

Jedan 'break' donio je ruskom tenisaču prvi set i početnu prednost, ali se Rinderknech snažno vratio u drugom setu. Oduzeo je servis Medvjedevu u drugom i osmom gemu, a spasio ukupno šest prilika za 'break' koje je imao njegov suparnik. Još tri 'break-lopte' je Rinderknech neutralizirao u petom i sedmom gemu odlučujuće dionice, da bi u desetom gemu iskoristio drugu meč-loptu za plasman u svoje drugo finale u karijeri, prvo nakon 2022., kad ga je u meču za naslov u Adelaideu pobijeido Thanasi Kokkinakis.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Nakon što je dobio čestitke od Medvjedeva i glavnog suca, Rinderknechu je sljedeći čestitao njegov finalni suparnik Valentin Vacherot, koji se spustio do terena kako bi bratiću pohrlio u zagrljaj.

Iako su rodbinski čvrsto povezani, Vacherot i Rinderknech se još nikada nisu susreli ni na ATP Touru, ni na Challenger Touru. Na profesionalnim turnirima su odigrali tek jedan meč, 2018. u četvrtfinalu ITF Futuresa u Ajacciju na tvrdoj podlozi, a pobijedio je Rinderknech u dva seta (6-2, 6-4).

Uspije li u nedjelju osvojiti naslov Vacherot će zaraditi 1.124.380 američkih dolara, što je gotovo dvostruko više od njegove ukupne zarade u karijeri do ovog turnira (594.077 USD). Već plasmanom u finale je osigurao skok sa 204. na 58. mjesto ATP ljestvice, a naslov bi mu donio napredak do 40. pozicije.

Arthur Rinderknech će u slučaju pobjede u finalu skočiti na 22. mjesto, a i u slučaju poraza će u ponedjeljak biti u Top 30, na 28. poziciji.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire
VELIKI INTERVJU

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire

Ivan je u prvom velikom intervjuu za domaće medije nakon kraja karijere otkrio kad je donio odluku o mirovini, kako je bivša zvijezda Barcelone reagirala na glasine o dolasku u Hajduk, kako ide biznis i život obitelji...
FOTO Tisuće ispratile Hattona: Uz kultni auto iz 'Mućki' lijes je dovezen na stadion Cityja...
'NARODNI PRVAK'

FOTO Tisuće ispratile Hattona: Uz kultni auto iz 'Mućki' lijes je dovezen na stadion Cityja...

U katedrali u Manchesteru održana je privatna služba kojoj su prisustvovali članovi obitelji te brojne poznate ličnosti, uključujući Furyja, glazbenika Lama Gallaghera te nogometnu legendu Rooneyja
FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici
SJEĆANJE NA LEGENDU

FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri. Njegov život tragično je prekinut na današnji dan 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025