VIDEO Bratići ispisali povijest i plasirali se u finale Mastersa!

Francuski teniski reprezentativac Arthur Rinderknech i njegov bratić i reprezentativac Monaka Valentin Vacherot ispisali su jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti serije Masters 1000 turnira došavši do finala u Šangaju polufinalnim pobjedama protiv favoriziranih suparnika, Novaka Đokovića i Danjila Medvjedeva.

Umjesto najtrofejnijeg tenisača svih vremena te šangajskog rekordera sa četiri naslova te posljednjeg ruskog osvajača Grand Slam trofeja i pobjednika u Šangaju iz 2019., u nedjelju će se za naslov boriti 30-godišnji Francuz kojem će to biti drugo finale na ATP Touru u karijeri te 26-godišnjak iz Monaka koji se nalazi na 204. mjestu pojedinačne ATP ljestvice i na ATP Touru je do nastupa u Šangaju imao samo jednu pobjedu, ostvarenu ove godine na Mastersu u Monte Carlu.

Vacherot je u prvom subotnjem polufinalu šokirao Novaka Đokovića, svladavši ga sa 6-3, 6-4 za 102 minute. Tako je postao prvi finalist iz Monaka na ATP Touru i najniže rangirani tenisač koji je došao do meča za trofej na Masters 1000 turniru, a istovremeno je spriječio Đokovića da postane prvi finalist stariji od 38 godina na Masters 1000 seriji.

Nakon meča tenisači su si uputili pohvale, a Vacherot je Đokoviću odao priznanje i poručio:

- Velika čast mi je bila igrati barem jednom protiv tebe. Nadam se da se nećeš umirovit.

Obiteljsku bajku je potom u stvarnost pretvorio Rinderknech pobijedivši Danjila Medvjedeva sa 4-6, 6-2, 6-4 nakon dva sata i 29 minuta borbe. Time je postao deveti Francuz koji je izborio nastup u finalu na Masters 1000 turniru.

Jedan 'break' donio je ruskom tenisaču prvi set i početnu prednost, ali se Rinderknech snažno vratio u drugom setu. Oduzeo je servis Medvjedevu u drugom i osmom gemu, a spasio ukupno šest prilika za 'break' koje je imao njegov suparnik. Još tri 'break-lopte' je Rinderknech neutralizirao u petom i sedmom gemu odlučujuće dionice, da bi u desetom gemu iskoristio drugu meč-loptu za plasman u svoje drugo finale u karijeri, prvo nakon 2022., kad ga je u meču za naslov u Adelaideu pobijeido Thanasi Kokkinakis.

Nakon što je dobio čestitke od Medvjedeva i glavnog suca, Rinderknechu je sljedeći čestitao njegov finalni suparnik Valentin Vacherot, koji se spustio do terena kako bi bratiću pohrlio u zagrljaj.

Iako su rodbinski čvrsto povezani, Vacherot i Rinderknech se još nikada nisu susreli ni na ATP Touru, ni na Challenger Touru. Na profesionalnim turnirima su odigrali tek jedan meč, 2018. u četvrtfinalu ITF Futuresa u Ajacciju na tvrdoj podlozi, a pobijedio je Rinderknech u dva seta (6-2, 6-4).

Uspije li u nedjelju osvojiti naslov Vacherot će zaraditi 1.124.380 američkih dolara, što je gotovo dvostruko više od njegove ukupne zarade u karijeri do ovog turnira (594.077 USD). Već plasmanom u finale je osigurao skok sa 204. na 58. mjesto ATP ljestvice, a naslov bi mu donio napredak do 40. pozicije.

Arthur Rinderknech će u slučaju pobjede u finalu skočiti na 22. mjesto, a i u slučaju poraza će u ponedjeljak biti u Top 30, na 28. poziciji.

