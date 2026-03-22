VIDEO Bravo, Marine! Hrvatski tenisač spasio meč loptu, sada ga čeka četvrti igrač svijeta...

Marin Čilić plasirao se u treće kolo ATP Masters 1000 turnira u Miamiju, što mu je prvi takav uspjeh na turnirima ove serije nakon tri i pol godine. Nakon sigurne pobjede u prvom kolu, Čilić je u drugom kolu priredio pravi triler, svladavši domaćeg predstavnika Brandona Nakashimu nakon što je spasio meč-loptu. Hrvatski tenisač slavio je sa 2-6, 6-4, 7-6 (7).

Bio je ovo njihov treći međusobni susret i druga Čilićeva pobjeda koji je Nakashimu svladao i 2024. godine u polufinalu turnira u Hangzhouu.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Amerikanac je dobio prvi set, a onda je slijedio Čilićev preokret. Hrvat je drugi set otvorio breakom i zadržao prednost do kraja seta. Tijekom drugog seta osvojio je svih 14 poena. Treći je set prošao bez prilika za break, pa je odluka o pobjedniku ostavljena za tie-break. Bilo je napeto, najprije je Nakashima poveo 2-0 i imao 3-1 u jednom trenutku, ali Čilić se uspio vratiti u igru i uzeti vodstvo na 5-4. Međutim, izgubio je poen pa opet poveo 6-5, imao priliku za meč loptu koju nije iskoristio.

Amerikanac je potom došao do 7:6, a Čilić servis-winnerom spašava njegovu meč loptu. To je pokrenulo niz od tri uzastopna Čilićeva poena za konačnih 9:7 i veliku pobjedu hrvatskog tenisača. Najbolje trenutke meča možete pogledati OVDJE.

Sljedeći protivnik mu je nositelj turnira i četvrti igrač svijeta Alexander Zverev. Meč je na rasporedu sutra, a točna satnica još nije poznata.