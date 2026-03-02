VIDEO Brekalo i Perišić zabijali, golman igrač utakmice. Ovo su najbolji potezi 'vatrenih' asova

Krilni igrači hrvatske nogometne reprezentacije bili su posebno raspoloženi za vikend. Josip Brekalo nastavio je sjajnu formu protiv Nürnberga, bivši napadač Dinama zabio je prvi gol u 20. minuti, a nakon što su gosti do poluvremena izjednačili, Brekalo je u 88. minuti donio pobjedu Herthi (2-1). Berlinčani su se tim trijumfom poravnali sa šestoplasiranim Kaiserslauternom u Bundesligi 2.

U prvoj ligi Njemačke Josip Stanišić odigrao je cijeli susret za Bayern u ''Der Klassikeru" protiv Borussije Dortmund (3-2). U 69. minuti izborio je penal nakon što je došlo do kontakta između njega i Schlotterbecka u domaćem kaznenom prostoru. Bavarci 10 kola prije kraja imaju 63 boda, 11 više od druge Borussije koju vodi Niko Kovač te su praktički osigurali 35. naslov prvaka, a 13. u zadnjih 14 sezona.

U susjednoj Nizozemskoj, dokapetan "vatrenih" Ivan Perišić odigrao je vrlo dobru utakmicu te zabio novi prvenstveni gol. Vodeći PSV slavio je kod posljednjeplasiranog Heraclesa 3-1, a vodeći je pogodak nakon samo devet minuta igre potpisao upravo hrvatski reprezentativac, realiziravši penal. Perišiću je to bio peti ovosezonski prvenstveni gol, drugi uzastopni, a igrao je do 63. minute. PSV na tablici ima 17 bodova i utakmicu više od Feyenoorda.

Franko Kovačević novim je svojim golom, nakon promašenog penala, osigurao pobjedu Ferencvarosu protiv Kazincbarcike koji nastavlja borbu za osmi uzastopni naslov prvaka Mađarske. Iako je domaćin potpuno dominirao i imao velik broj šansi, pobijedio je preokretom u samoj završnici 2-1. To mu je bio četvrti prvenstveni gol u šestom nastupu za klub koji je drugoplasirani u ligi, samo tri boda od vrha.

Luka Modrić ponovno je bio junak za Milan u njihovoj pobjedi protiv Cremonesea 2-0 u 27. kolu talijanske Serie A. Do 90. minute nije bilo golova, a onda je hrvatski veznjak nakon kratko izvedenog kornera ubacio u kazneni prostor, a Pavlović je skrenuo odbijenu loptu u gol za 1-0. Talijanski mediji složni su da je Modrić bio ključna figura utakmice, a četiri ključna dodavanja na utakmici to i potvrđuju. "Crveno-crni" su drugi u ligi, deset bodova iza rivala Intera.

U 35. kolu engleskog Championshipa Hull je u gostima svladao Portsmouth s minimalnih 1-0, a igrač utakmice bio je hrvatski vratar Ivor Pandur, zahvaljujući šest obrana. Time je momčad Sergeja Jakirovića nastavila jako dobru ligašku formu, u posljednjih devet utakmica pobijedio je šest puta, jednom remizirao i dvaput izgubio. Hull je trenutačno treći na ljestvici sa 60 bodova i u zoni doigravanja za prvu ligu.