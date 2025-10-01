VIDEO Briljantni Pašalić pobrao hvale uglednih medija. Trener Jurić: Ma on je iz Splita, kao ja

U večeri ispunjenoj dramom i preokretima na Gewiss stadionu u Bergamu, Atalanta je u utorak svladala Club Brugge 2-1. Nakon što su se našli u rezultatskom zaostatku, talijansku momčad je iz ponora izvukao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, koji je briljantnom predstavom u drugom poluvremenu bio arhitekt velikog povratka i osigurao prve bodove za u ovosezonskom elitnom natjecanju.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Od zaostatka do euforije u Bergamu

Utakmica nije počela obećavajuće za momčad trenera Ivana Jurića. Unatoč početnoj inicijativi i podršci s tribina, Atalanta se mučila s probijanjem dobro organizirane belgijske obrane. Gosti su strpljivo čekali svoju priliku i dočekali je u 38. minuti. Nakon pogreške kapetana Martena de Roona, lopta je došla do Christosa Tzolisa, koji je preciznim udarcem s ruba šesnaesterca svladao Marca Carnesecchija i utišao domaće navijače.

Prvo poluvrijeme završilo je vodstvom Club Bruggea, a Atalanta je djelovala nemoćno, bez pravog rješenja u napadu. Međutim povratak iz svlačionice donio je potpuno drugačiju sliku. Jurićeva momčad preuzela je kontrolu nad igrom i počela stvarati pritisak prema golu gostiju.

Super Mario stupa na scenu

Ključni trenutak dogodio se ulaskom igrača s klupe koji su donijeli novu dimenziju u igri, no glavnu ulogu preuzeo je čovjek koji je bio na terenu od prve minute, Mario Pašalić. Hrvatski veznjak, poznat po sposobnosti da se pojavi u ključnim trenucima, još je jednom dokazao zašto je nezamjenjiv kotačić u Jurićevu stroju.

Upornost domaćina isplatila se u 72. minuti. Nakon jedne akcije, Pašalić se sjurio u kazneni prostor gdje ga je neopreznim startom srušio gostujući golman Nordin Jackers. Sudac nije imao dvojbe i pokazao je na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Lazar Samardžić, koji je hladnokrvno poslao loptu u jednu, a vratara u drugu stranu za izjednačenje. Stadion je eruptirao, a igrači Atalante dobili su krila za potpuni preokret.

Samo minutu nakon izjednačenja, gosti su propustili veliku priliku kada je Romeo Vermant promašio prazan gol, što je Atalanta znalački kaznila. Pritisak se nastavio, a trenutak odluke stigao je u 87. minuti. Nakon uigrane akcije iz kornera, Yunus Musah je prebacio loptu na drugu stativu gdje se pojavio Mario Pašalić i snažnim udarcem glavom iz neposredne blizine zakucao loptu u mrežu za vodstvo od 2-1 i potpuni delirij na tribinama. Bio je to gol koji je slomio otpor Belgijaca i donio neopisivo slavlje domaćinima, njegov osmi u 37. nastupu u karijeri u Ligi prvaka i 61. za "božicu" u 305. nastupu.

Foto: Daniele Mascolo

Jurić i mediji složni: "Pašalić je junak!"

Nakon utakmice, trener Ivan Jurić nije krio oduševljenje.

- Bila je to fantastična večer. U drugom poluvremenu smo igrali dvostruko brže i pobjeda je apsolutno zaslužena - izjavio je Jurić, posebno nahvalivši svog sunarodnjaka:

- Pašalić? On je iz Splita, kao i ja. Mi se razumijemo, imamo isti karakter. Nikad ne odustaje, čak ni kad je teško.

Talijanski mediji, poput uglednih listova Gazzetta dello Sport i Corriere dello Sport, proglasili su Pašalića apsolutnim herojem večeri. Dodijelili su mu ocjenu 9/10, opisavši njegovu izvedbu kao "briljantnu i preokretnu", istaknuvši kako je bio katalizator povratka kad je momčadi to najviše trebalo. Pobjedu su opisali i kao slatka osveta za prošlosezonsku eliminaciju od istog protivnika u doigravanju Lige prvaka.

Ovom pobjedom, prvom nakon teškog poraza od PSG-a u prvom kolu, Atalanta se vratila u igru za prolazak skupine. Bila je to večer koja je potvrdila karakter momčadi iz Bergama, ali prije svega, bila je to večer Marija Pašalića.