Obavijesti

Sport

Komentari 2
BIZARAN ZAHTJEV

VIDEO Britanska tenisačica od sutkinje tražila da izbaci dijete s meča: 'Ovo traje već 10 minuta'

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Britanska tenisačica od sutkinje tražila da izbaci dijete s meča: 'Ovo traje već 10 minuta'
Foto: Sportklub

Raducanu je potom nastavila igrati i osvojila gem, ali tek nakon velike pogreške Sabalenke, koja je izašla na mrežu i promašila “nemoguće”

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka u susretu 3. kola WTA 1000 turnira u Cincinnatiju trebala je čak tri sata i 12 minuta kako bi svladala Britanku Emmu Raducanu sa 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5). Nakon maratona protiv Raducanu, Sabalenka će u osmini finala igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas, koja je bez problema pobijedila Amerikanku Taylor Townsend sa 6-4, 6-1.

Susret dviju, po mišljenju mnogih, najatraktivnijih tenisačica svijeta ipak je obilježio jedan neobičan trenutak. U trećem setu, dok se meč lomio, Raducanu je prekinula pripremu za servis i požalila se sutkinji na buku koja je dolazila s tribina.

VAŽNA POBJEDA Mektić nakon drame izborio drugo kolo ATP-a u Cincinnatiju
Mektić nakon drame izborio drugo kolo ATP-a u Cincinnatiju

- Ovo traje već 10 minuta - rekla je Raducanu.

- To je dijete, želiš li da izbacim dijete sa stadiona? - pitala je sutkinja, a Raducanu je tada samo slegnula ramenima.

- Mogu pozvati osiguranje, ali u ovom trenutku moramo nastaviti s igrom - rekla je sutkinja.

Video pogledajte OVDJE.

Raducanu je potom nastavila igrati i osvojila gem, ali tek nakon velike pogreške Sabalenke, koja je izašla na mrežu i promašila “nemoguće”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Jedan od najboljih golmana svijeta blizu odlaska iz osvajača Lige prvaka
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Jedan od najboljih golmana svijeta blizu odlaska iz osvajača Lige prvaka

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom ido 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025