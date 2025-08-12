VIDEO Britanska tenisačica od sutkinje tražila da izbaci dijete s meča: 'Ovo traje već 10 minuta'

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka u susretu 3. kola WTA 1000 turnira u Cincinnatiju trebala je čak tri sata i 12 minuta kako bi svladala Britanku Emmu Raducanu sa 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5). Nakon maratona protiv Raducanu, Sabalenka će u osmini finala igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas, koja je bez problema pobijedila Amerikanku Taylor Townsend sa 6-4, 6-1.

Susret dviju, po mišljenju mnogih, najatraktivnijih tenisačica svijeta ipak je obilježio jedan neobičan trenutak. U trećem setu, dok se meč lomio, Raducanu je prekinula pripremu za servis i požalila se sutkinji na buku koja je dolazila s tribina.

- Ovo traje već 10 minuta - rekla je Raducanu.

- To je dijete, želiš li da izbacim dijete sa stadiona? - pitala je sutkinja, a Raducanu je tada samo slegnula ramenima.

- Mogu pozvati osiguranje, ali u ovom trenutku moramo nastaviti s igrom - rekla je sutkinja.

Video pogledajte OVDJE.

Raducanu je potom nastavila igrati i osvojila gem, ali tek nakon velike pogreške Sabalenke, koja je izašla na mrežu i promašila “nemoguće”.