VIDEO Bruno Petković ovim je golom šokirao turskog prvaka!

Bivši napadač Dinama, hrvatski napadač Bruno Petković, ostavio je sjajan dojam za turski Kocaelispor koji je u 29. kolu turske Superlige gostovao kod aktualnog prvaka, moćnog Galatasaraya i osvojio bod (1-1).

Kocaelispor je započeo utakmicu bez Petkovića u sastavu, a sve se činilo kako će branitelj titule odjuriti prema punom plijenu nakon što je Leroy Sane zabio u 30. minuti za vodstvo.

Međutim, u drugom se poluvremenu na sceni pojavio Petković, koji je ušao u igru u 64. minuti. Bivši as ''modrih'' zabio je za izjednačenje i time donio bod svojoj momčad.

Inače, Petkoviću je ovo bila prva utakmica nakon 20. veljače. Zbog ozljede je propustio pet utakmica, a prošlu je ostao na klupi. A vratio se na travnjak u velikom stilu...