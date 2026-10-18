VIDEO Budimir hladan kao led! Pogledajte kako je zabio penal

Osasuna je već u devetoj minuti povela protiv Racinga, a gol je zabio Ante Budimir! Mirno je realizirao penal i doveo svoju momčad u vodstvo. Budimiru je ovo sedmi gol u sezoni u španjolskom prvenstvu u devet nastupa. Ukupno mu je ovo 102. gol u La Ligi

Domaća momčad je zabila i u petoj minuti, ali je VAR poništio gol. Spasa četiri minute kasnije nije bilo kada je Budimir hladno realizirao penal. Golman Racinga pogodio je stranu, ali je hrvatski napadač precizno pucao za veselje domaćih navijača.

Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica je u tijeku.