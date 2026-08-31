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VIDEO Budimir nastavlja trpati! 'Vatreni' je zabio za pobjedu njegove Osasune u Pamploni

Piše HINA,
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VIDEO Budimir nastavlja trpati! 'Vatreni' je zabio za pobjedu njegove Osasune u Pamploni
Foto: SportKlub/screenshot
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Budimir je opet zabio s bijele točke i u nadoknadi prvog poluvremena odveo Osasunu do minimalne pobjede nad Getafeom. Hrvatski napadač je bio heroj večeri

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U pretposljednjem susretu trećeg kola španjolske La Lige nogometaši Osasune su pred svojim navijačima s minimalnih 1-0 svladali Getafe. Pobjedu je Osasuni donio hrvatski napadač Ante Budimir koji je u nadoknadi prvog poluvremena pogodio s bijele točke za tri domaća boda.

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Budimiru je to bio drugi ovosezonski ligaški pogodak, a i prvi je postigao iz jedanaesterca. Odigrao je svih 90 minuta ovog ponedjeljka.

Gol pogledajte OVDJE.

Kroz utakmicu je nešto bolji dojam ostavio Getafe, ali nije uspio realizirati niti jednu od nekoliko svojih dobrih prilika. Osasuna nakon tri odigrane utakmice ima dvije pobjede i remi, a Getafe pobjedu i dva poraza.

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