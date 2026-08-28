Budimirov gol za Osasunu ima poseban značaj: Siromašni su dobili 100 kg smrznutog povrća

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir svojim je pogotkom za Osasunu protiv Celte osigurao 100 kilograma smrznutog povrća siromašnim ljudima zahvaljujući humanitarnoj akciji kojom lokalna kompanija donira hranu za svaki pogodak Osasune u španjolskom prvenstvu.

Zaklada Osasune i Verleal, robna marka tvrtke Congelados de Navarra, dogovorile su suradnju prema kojoj će Verleal za svaki pogodak prve momčadi Osasune donirati 100 kilograma zamrznutih proizvoda Navarskoj banci hrane, a ona ih zatim prosijediti potrebitima.

Velika Gorica: Doček hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Humanitarna akcija nazvana "Nahrani golom" započela je 24. kolovoza remijem 0-0 Osasune i Levantea, a trajat će tijekom cijele sezone.

Budimir je tako u četvrtak navečer svojim pogotkom u 63. minuti gostujuće utakmice protiv Celte pridonio sa 100 kilograma povrća. Hrvatski napadač sigurno je realizirao jedanaesterac za konačnih 2-1 i donio Osasuni prvu pobjedu ove sezone.

Cilj inicijative je pomoći u osiguravanju osnovne prehrane građanima koji se nalaze u ranjivom položaju. Zaklada Osasuna i Verleal su izvijestile da suradnjom žele promicati solidarnost, jednakost i društvenu odgovornost kroz sport.

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Predsjednik Osasune Luis Sabalza izrazio je zadovoljstvo zbog pokretanja akcije.

„Ova nas kampanja ispunjava ponosom jer pokazuje čvrstu društvenu predanost svih institucija uključenih u ovaj sporazum. U Zakladi Osasuna ostajemo čvrsto predani pomaganju onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zato će ove sezone svaki pogodak imati posebno značenje jer će nadići sportski okvir i ostvariti vrlo pozitivan učinak na društvo“, rekao je Sabalza.

Raquel Miramón, voditeljica brenda Verleal, istaknula je kako nogomet može imati važnu društvenu ulogu.

„Nogomet ima golemu sposobnost mobiliziranja društva i vjerujemo da inicijative poput ove pokazuju našu predanost uravnoteženoj i kvalitetnoj prehrani, kao i solidarnosti s društvom“, poručila je Miramón.

Osasuna će već u ponedjeljak protiv Getafea imati priliku za postizanje novih golova i doniranje smrznutog povrća.