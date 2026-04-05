VIDEO Budimir zabio penal, ali je Osasuna ispustila pobjedu...

Foto: Screenshot/SportKlub

Budimir zabio 15. gol sezone u remiju Osasune i Alavesa! Osasuna skočila na 9. mjesto, Alaves opasno blizu ispadanja

U posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 30. kola španjolske La Lige Alaves i Osasuna su odigrali 2-2, a hrvatski reprezentativac Ante Budimir ponovno je zatresao mrežu. Gosti iz Pamplone poveli su već u 4. minuti pogotkom Valentina Rosiera, a izjednačio je u 44. minuti Toni Martinez.

Osasuna je još jednom povela u 80. minuti, kad je Ante Budimir mirno realizirao kazneni udarac i postigao svoj 15. gol u ovoj sezoni La Lige i sam došao na treće mjesto ljestvice strijelaca. Na isti je način Alaves po drugi put izjednačio i osvojio bod, a precizan je s "bijele točke" u prvoj minuti dodatka bio Lucas Boye.

Osvojenim bodom Osasuna ih je sada skupila 38 i probila se do devetog mjesta na ljestvici, preskočivši zbog gol-razlike Espanyol i Athletic Bilbao s kojima se bodovno izjednačila. Alaves je s 32 boda ostao na 15. poziciji, ali samo tri boda iznad zone ispadanja. 

Vodeća Barcelona ima 76 bodova i od jučer "bježi" drugoplasiranom Real Madridu sedam bodova. 

