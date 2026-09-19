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VIDEO Budimirova majstorija! Zabio jubilarni gol pa je zapalio Pamplonu. Pogledajte potez

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Budimirova majstorija! Zabio jubilarni gol pa je zapalio Pamplonu. Pogledajte potez
Foto: SportKlub/screenshot
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Budimir opet briljira! Zabio je 100. gol u La Ligi i donio Osasuni vodstvo protiv Raya, a njegov kirurški pogodak s pet metara oduševio je Pamplonu

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Hrvatski reprezentativac Ante Budimir u subotu je zabio jubilarni 100. gol u španjolskom prvenstvu. Hrvatski napadač još je jednom zasjao za svoju Osasunu, koja je u susretu sedmog kola La Lige u Pamploni ugostila nogometaše Raya Vallecana. Domaćin je nakon prvog poluvremena vodio 1-0 zahvaljujujući upravo Budimiru.

Igrala se 16. minuta kada je Budimir, koji je leđima bio okrenut prema golu, majstorski primio loptu prsima. Nije imao puno vremena ni prostora za čekanje, idućim dodirom je lansirao loptu u mrežu s otprilike pet metara. Bio je to kirurški udarac kojeg golman Raya nije uspio zaustaviti. Gol možete pogledati OVDJE.

"Vatreni" je tako stigao do okruglih 100 golova u španjolskom prvenstvu. Zabio ih je 13 u dresu Mallorce u sezoni 19/20, a ostale je zabio za Osasunu. U zadnje tri sezone zabio je 55 golova.

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