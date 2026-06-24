VIDEO Budimiru Ante, žepački dijamante: Ovako je Hrvatska zabila gol za delirij u Torontu!

Dugo se Hrvatska mučila protiv Paname u Torontu, Zlatko Dalić bio je bijesan na igrače na hidracijskoj pauzi, a onda je zabila u prvoj pravoj napadačkoj akciji u drugom poluvremenu, u 54. minuti.

POGLEDAJTE GALERIJU: Navijačice u Torontu

Marco Pašalić krasno je na desnoj strani proigrao Josipa Stanišića koji je uputio oštru loptu na peterac, a tamo je na drugoj stativi Ante Budimir postavio nogu i spretno koljenom pogodio uz desnu stativu za erupciju 25.000 hrvatskih navijača.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Napadaču porijeklom iz sela Ozimice kod Žepča u Bosni i Hercegovini to je bio sedmi gol u 39. nastupu za "vatrene" i prvi na velikom natjecanju nakon što je igrao na SP-u 2022. i Euru 2024. Nema sumnje, najvažniji u reprezentativnoj karijeri. A u igru je ušao samo osam minuta ranije umjesto Petra Muse.

Gol Ante Budimira protiv Paname pogledajte OVDJE.

Samo tri minute nakon gola imala je Hrvatska stopostotnu priliku da pobjegne na 2-0, Marco Pašalić je išao u kontru jedan na jedan, ali je pokušaj njegova loba pročitao panamski golman Orlando Mosquera, a potom je popravni pokušaj poslao visoko preko gola.