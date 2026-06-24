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PRVI NA VELIKOM NATJECANJU

VIDEO Budimiru Ante, žepački dijamante: Ovako je Hrvatska zabila gol za delirij u Torontu!

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Budimiru Ante, žepački dijamante: Ovako je Hrvatska zabila gol za delirij u Torontu!
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Foto: Thomas Mukoya

HRVATSKA - PANAMA 1-0 Drama u Torontu! Dalić bijesan, a Budimir je u 54. minuti spasio Hrvatsku i zabio gol karijere protiv Paname

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Dugo se Hrvatska mučila protiv Paname u Torontu, Zlatko Dalić bio je bijesan na igrače na hidracijskoj pauzi, a onda je zabila u prvoj pravoj napadačkoj akciji u drugom poluvremenu, u 54. minuti.

POGLEDAJTE GALERIJU: Navijačice u Torontu

SP 2026 Toronto: Navijači na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Toronto: Navijači na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Toronto: Navijači na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marco Pašalić krasno je na desnoj strani proigrao Josipa Stanišića koji je uputio oštru loptu na peterac, a tamo je na drugoj stativi Ante Budimir postavio nogu i spretno koljenom pogodio uz desnu stativu za erupciju 25.000 hrvatskih navijača.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Napadaču porijeklom iz sela Ozimice kod Žepča u Bosni i Hercegovini to je bio sedmi gol u 39. nastupu za "vatrene" i prvi na velikom natjecanju nakon što je igrao na SP-u 2022. i Euru 2024. Nema sumnje, najvažniji u reprezentativnoj karijeri. A u igru je ušao samo osam minuta ranije umjesto Petra Muse.

Gol Ante Budimira protiv Paname pogledajte OVDJE.

Samo tri minute nakon gola imala je Hrvatska stopostotnu priliku da pobjegne na 2-0, Marco Pašalić je išao u kontru jedan na jedan, ali je pokušaj njegova loba pročitao panamski golman Orlando Mosquera, a potom je popravni pokušaj poslao visoko preko gola.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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