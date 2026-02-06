Obavijesti

'SLJEDEĆA VELIKA STVAR'

VIDEO Bundesliga napravila film o Vuškoviću! Pogledajte ga

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ističu ga Nijemci kao najboljeg duel igrača u Bundesligi (skoro 70 posto dobivenih duela), ali i njegovu mirnoću na lopti i visinu od 193 centimetra

Admiral

Luka Vušković (18) jedan je od najboljih stopera svoje generacije na svijetu, a njegove igre u Bundesligi ove sezone oduševile su nogometni svijet. Prepoznala je to i Bundesliga, koja je snimila kratki filmić o njemu. 

Naime, Bundesliga je Vuškovića stavila u središte svoje priče o novoj generaciji zvijezda i na službenim kanalima objavili su film "Ovo je Luka Vušković" u kojem predstavljaju Hrvata i to kao "sljedeću veliku stvar". 

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ističu ga Nijemci kao najboljeg duel igrača u Bundesligi (skoro 70 posto dobivenih duela), ali i njegovu mirnoću na lopti i visinu od 193 centimetra. 

U filmu je istaknut i njegov sjajan gol protiv Werdera u derbiju kada je Vušković "škorpionovim udarcem" srušio rivala. Taj gol je proglašen jednim od golova sezone. 

Film pogledajte OVDJE

Hrvata mnogi njemački komentatori uspoređuju s Franzom Beckenbauerom, a sam Vušković za sebe kaže u filmu da ima dobar tajming i dobru visinu te da se trudi dati sve od sebe. 

Podsjetimo, Vušković je u HSV-u na posudbi iz Tottenhama, a ove je sezone odigrao 19 utakmica i zabio četiri gola. 

