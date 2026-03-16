SPEKTAKULARAN PRIZOR

VIDEO Čak 1100 kilometara od Splita koreografija za - Torcidu!

Piše Josip Tolić,
Foto: screenshot/x

Spektakularna proslava 10 godina prijateljstva Torcide i Górnika! Baklje, strast i jedinstvo na tribinama u Zabrzu. Podolski zaigrao 3 minute pa dobio crveni karton

Impresivna koreografija sa stadiona u Poljskoj prikazala je splitsku Torcidu. Navijači poljskog kluba Górnik Zabrze na nedjeljnoj utakmici protiv Rakowa (3-1) proslavili su deset godina prijateljstva s navijačkom skupinom Hajduka. Upalili su na desetke baklji na stadionu Ernest Pohl u Zabrzu i prikazali dvojicu navijaču s natpisom Torcida stisnutih ruku. Na dnu tribine stajao je natpis "u dobru i zlu" (na hrvatskom) pa "10 godina na navijačkom putu" (na poljskom).

Između navijačkih skupina Górnika i Hajduka. Prijateljstvo traje već deset godina i jedan je od najpoznatijih primjera međunarodne suradnje u europskoj ultras kulturi. Takve veze često nadilaze sportsko rivalstvo i temelje se na zajedničkim vrijednostima, uzajamnom poštovanju i podršci. Proslava u Zabrzeu nije bila samo vizualni spektakl, već i snažna poruka o jedinstvu i lojalnosti koja povezuje navijače iz različitih država.

Klubovi su povodom navijačkog prijateljstva 2018. odigrali dvije prijateljske utakmice. Poljaci su pobijedili 3-2 u ožujku, Splićani 4-0 u lipnju. Strijelac je za Hajduk tad bio Michele Šego. Inače, član Gornika proslavljeni je bivši njemački reprezentativac Lukas Podolski (40) koji je protiv Rakowa ušao u igru u 90. minuti i dvije minute poslije dobio crveni karton zbog udaranja protivničkog igrača.

