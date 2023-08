VIDEO Caktaš u društvu Krame i Eduarda, nadomak 'kluba 100'

Kako mi je draga ova pobjeda, popit ćemo 100 piva, pričao je Mijo Caktaš (31) suigračima nakon pobjede protiv Hajduka. Jasno je i zašto, Hajduk ga je otjerao, pa su pobjede protiv bivših momčadi uvijek slađe. No ono što je napravio protiv Rudeša, tri gola u 12 minuta, ulazi u hrvatske anale.

- E, pa, Mijo, sad popijte 200 piva - bili su komentari nakon Rudeša.

Mijo Caktaš u igru je ušao u 70. minuti i u svega 12 minuta zabio tri gola i okrenuo susret. Koliko je teško okrenuti 3-0 dočarava činjenica da je posljednji takav preokret, ujedno i jedini u povijesti HNL-a, bio 1992. u Zadru. Tad je zaprešićki Inker vodio 3-0, a na poluvremenu, prema pričama igrača Inkera, radili su pištolji i glavu su spasili porazom 4-3. No to su bila neka druga, ratna vremena, u Kranjčevićevoj nije bilo pištolja ni metaka, nego odličnog nogometa.

- Zanimljiva utakmica, gledatelji su mogli uživati. Treba čestitati i Rudešu na hrabroj igri. Loše smo ušli u prvo poluvrijeme, no uspjeli smo se sabrati, pokazali smo karakter i momčadski duh te smo, možda nezasluženo, uspjeli pobijediti. Prvi gol dao nam je samopouzdanja i vjerovali smo da možemo preokrenuti. Svi su igrači dali zadnji atom snage i na kraju smo zadovoljni - rekao je Caktaš.

Napadaču Osijeka to je treći hat-trick u HNL-u i ušao je u društvo 11 igrača kojima je to uspjelo. Tu su, između ostalih, Eduardo da Silva, Andrej Kramarić, Angelo Henriquez... Mijo je prvi hat-trick dao upravo protiv Rudeša, bilo je to 14. svibnja 2019. u utakmici Hajduk - Rudeš 4-1, drugi je bio u dresu Osijeka protiv Slaven Belupa, 9. listopada 2022. Bio je to ujedno i posljednji hat-trick u ligi.

Sofascore je Caktaša ocijenio s čistom desetkom. Nju su, od uvođenja detaljne statistike u HNL prije tri sezone, dobila još samo dvojica igrača, Lovro Majer za Dinamo protiv Hrvatskog dragovoljca 23. srpnja 2021. u pobjedi 4-0 (dva gola i asistencija) i Marin Jakoliš protiv istog protivnika za Šibenik tri tjedna poslije u pobjedi 6-2 (gol i tri asistencije).

Mijo Caktaš protiv Rudeša:

I ne samo to, Mijo je s ova tri gola došao do 98 prvenstvenih i do "kluba 100" dijele ga samo dva gola. A u tom elitnom klubu samo su pet nogometaša. To su Davor Vugrinec (145), Igor Cvitanović (126), Ivan Krstanović (118), Joško Popović (111) i Miljenko Mumlek (107).