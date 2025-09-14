Obavijesti

MAESTRO

VIDEO Čaroliji nema kraja! Luka Modrić zabio prvijenac za Milan

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić zabio prvijenac za Milan protiv Bologne i postao šesti najstariji strijelac u Serie A! Maestro oduševio svojim nastupom, unatoč nedavnom 40. rođendanu

Nogometaši Milana znali su kako neće imati laki posao na San Siru u trećem kolu La Lige protiv prošlosezonskog osvajača Kupa, Bologne. Međutim, za veselje "rossonere" pobrinuo se hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je u 61. sjajno završio akciju na asistenciju Saelemaekersa i zabio prvijenac za Milan! 

Gol pogledajte OVDJE.

Modrić je ovim golom postao šesti najstariji strijelac u povijesti Serie A. Zanimljivo, prva dvojica također dolaze iz Milana. Najstariji je legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji je zatresao mrežu s 41 godinom, pet mjeseci i 15 dana, dok je na drugom mjestu  Alessandro Costacurta, koji je imao 41 godinu i 25 dana.

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo

Podsjetimo, Modrić je prije manje od tjedan dana, točnije 9. rujna, proslavio 40. rođendan. Međutim, unatoč tome što je zakoračio u peto desetljeće života, hrvatski maestro ne pokazuje znakove starosti. Štoviše, bio je najbolji igrač Milana i već sada je svima u Italiji jasno kako je riječ o velikom pojačanju.

Koliko to znači i njemu, najbolje pokazuje Lukina proslava.

OSTALO

