VIDEO: Čavlinu spasila prečka, pogledajte Šotičekov prvijenac

U prvoj utakmici 7. kolo HNL-a u Koprivnici su se susreli Slaven Belupo i Lokomotiva. Gosti su slavili 1-0 golom Marina Šotičeka iz 65. minute. Prvo poluvrijeme bilo je sve, samo ne zanimljivo, iako je pred odlazak na predah prečka spasila Lokomotivu. Antonio Bosec sjajno je tukao glavom, no Čavlina je imao sreće. U nastavku susreta imao je Slaven nekoliko ulazaka u protivnički šesnaesterac, no prvi i, ispostavilo se, jedini gol zabija Lokomotiva, točnije Šotiček kojemu je to bio prvijenac u HNL-u, a Lokomotivi prva pobjeda u sezoni.

