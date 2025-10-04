Arsenal je pobjedom protiv West Hama (2-0) i porazom Liverpoola od Chelseaja (2-1) preuzeo vrh Premier lige sa 16 bodova
VIDEO Chelsea srušio Liverpool golom tinejdžera u nadoknadi! Arsenal i Man United isto dobili
Chelsea je pobijedio Liverpool 2-1 u 7. kolu Premier lige i nanio mu treći poraz zaredom! Sjajna utakmica odigrana je na Stamford Bridgeu, a "plavci" su do pobjede stigli u 95. minuti golom 18-godišnjeg Estevaa Williana.
Chelsea je poveo golčinom Caiceda u 14. minuti i tako je ostalo na semaforu sve do 63. minute kada za izjednačenje zabija Cody Gakpo. Jedna i druga momčad do kraja su imale prilike za pobjedu, ali na koncu je tri boda domaćinu osigurao Estevao koji je na drugoj stativi ispratio ubacivanje Cucurelle i pogodio za 2-1.
Gol Caiceda pogledajte OVDJE, a golove Gakpa i Estevaa OVDJE
Chelsea je skočio na šesto mjesto ljestvice s 11 bodova, dok je Liverpool ostao drugi s 15.
Arsenal je ranije pobijedio West Ham 2-0 golovima Ricea (38.) i Sake iz penala u 67. minuti. Penal je to koji je podijelio englesku javnost jer je prekršaj West Hamovog igrača započeo izvan kaznenog prostora, ali završio je unutar 16 metara i dosuđen je kazneni udarac.
Dvojben penal za Arsenal pogledajte OVDJE
"Topnici" su preuzeli vrh ljestvice sa 16 bodova, dok je West Ham pretposljednji s četiri boda.
Manchester United nije imao problema protiv Sunderlanda i pobijedio je 2-0. Za 1-0 je zabio Mount u osmoj minuti, a konačan rezultat postavio je Šeško u 31.
"Crveni vragovi" su deveta momčad Premier lige s 10 bodova, dok je Sunderland sedmi s 11.
