Obavijesti

Sport

Komentari 0
PREMIER LIGA

VIDEO Chelsea srušio Liverpool golom tinejdžera u nadoknadi! Arsenal i Man United isto dobili

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Chelsea srušio Liverpool golom tinejdžera u nadoknadi! Arsenal i Man United isto dobili
4
Foto: David Klein/REUTERS

Arsenal je pobjedom protiv West Hama (2-0) i porazom Liverpoola od Chelseaja (2-1) preuzeo vrh Premier lige sa 16 bodova

Chelsea je pobijedio Liverpool 2-1 u 7. kolu Premier lige i nanio mu treći poraz zaredom! Sjajna utakmica odigrana je na Stamford Bridgeu, a "plavci" su do pobjede stigli u 95. minuti golom 18-godišnjeg Estevaa Williana. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Chelsea je poveo golčinom Caiceda u 14. minuti i tako je ostalo na semaforu sve do 63. minute kada za izjednačenje zabija Cody Gakpo. Jedna i druga momčad do kraja su imale prilike za pobjedu, ali na koncu je tri boda domaćinu osigurao Estevao koji je na drugoj stativi ispratio ubacivanje Cucurelle i pogodio za 2-1. 

Gol Caiceda pogledajte OVDJE,  a golove Gakpa i Estevaa OVDJE

Premier League - Chelsea v Liverpool
Foto: David Klein/REUTERS

Chelsea je skočio na šesto mjesto ljestvice s 11 bodova, dok je Liverpool ostao drugi s 15. 

Arsenal je ranije pobijedio West Ham 2-0 golovima Ricea (38.) i Sake iz penala u 67. minuti. Penal je to koji je podijelio englesku javnost jer je prekršaj West Hamovog igrača započeo izvan kaznenog prostora, ali završio je unutar 16 metara i dosuđen je kazneni udarac. 

Premier League - Arsenal v West Ham United
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Dvojben penal za Arsenal pogledajte OVDJE

"Topnici" su preuzeli vrh ljestvice sa 16 bodova, dok je West Ham pretposljednji s četiri boda. 

Manchester United nije imao problema protiv Sunderlanda i pobijedio je 2-0. Za 1-0 je zabio Mount u osmoj minuti, a konačan rezultat postavio je Šeško u 31. 

"Crveni vragovi" su deveta momčad Premier lige s 10 bodova, dok je Sunderland sedmi s 11. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja
VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!
TEŠKO IZBORENA POBJEDA

VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!

Vukovarci su od 25. minute igrali s igračem manje, ali svejedno su u prvom poluvremenu bili bliže pogotku. Pukštas je golom spasio Splićane i to četvrtim ove sezone, čime je postao najbolji strijelac Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025