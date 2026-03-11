Pogledajte bizaran okršaj u Ligi prvaka. Napao skupljača lopti!

Aktualni europski prvak PSG na svom je stadionu stekao tri gola prednosti protiv Chelseaja pobjedom 5-2 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Dvaput je PSG vodio, ali se isto toliko puta Chelsea vraćao iz rezultatskog minusa. Prvo je Barcola u 10. minuti doveo Parižane u vodstvo, ali je potom Gusto izjednačio u 28. minuti kada je provukao loptu ispod domaćeg golmana Safonova koji je mogao i bolje reagirati.

Foto: Stephane Mahe

U 40. minuti je bljesnuo kontranapad PSG-a, a Dembele je bio precizan i pogodio za 2-1. Vodio je domaćin do 57. minute kada je Fernandez bio strijelac za goste i 2-2. U završnici su Parižani ipak stisnuli gas i postigli tri pogotka koja su im odškrinula vrata prema četvrtfinalu. Prvo je Vitinha u 74. dao gol za 3-2, a potom je dva pogotka postigao Kvaratškelia, u 86. i 94. minuti, za na kraju veliku pobjedu od 5-2.

Sve golove s utakmice PSG - Chelsea pogledajte OVDJE.

Zanimljivo, nekoliko sekundi prije petog gola Parižana nastala je kavga uz aut liniju kad je Chelseajev Pedro Neto pokušao skupljaču oduzeti loptu iz ruku, a ovaj mu je nije dao. Pritom ga je odgurnuo, a mladić je pao na reklamu pa se nastavio valjati. Zanimljivo, španjolski sudac Alejandro Hernandez nije ga za to sankcionirao ni žutim kartonom. A Neto se po završetku utakmice ispričao dječaku i poklonio mu dres.

Incident sa skupljačem lopti pogledajte OVDJE.

Foto: Peter Cziborra

Foto: Peter Cziborra