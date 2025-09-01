VIDEO Cirkus u Madridu: Ovo je teren La Lige?! Barcelona zbog kvara dobila izmišljeni penal

Barcelona je na gostovanju kod Rayo Vallecana u trećem kolu La Lige ispustila prve bodove sezone, odigravši 1-1 u predgrađu Madrida. No rezultat je ostao u sjeni kaotičnih uvjeta koji su utakmicu pretvorili u farsu, od terena nedostojnog profesionalnog nogometa do potpunog kolapsa VAR tehnologije u ključnim trenucima.

"Močvara usred Madrida"

Već danima uoči susreta, slike i snimke s Vallecasa izazivale su zabrinutost. Stvarnost je bila još gora. Teren je bio u katastrofalnom stanju, s uništenim i suhim dijelovima uz aut-linije te neravninama koje su predstavljale izravnu opasnost za igrače. I sam napadač Raya Isi Palazón nije štedio riječi kritike.

- Teren je prosječan. Zbog problema s našim trening centrom morali smo trenirati na stadionu cijeli tjedan i to se osjetilo. Bilo je mekano, lopta se nije kotrljala kako treba. Činilo se kao trava u mom vrtu - rekao je.

Stanje nije bilo bolje ni na ostatku stadiona. Novinari su se žalili na prašnjave i zapuštene kabine, a navijači su putem društvenih mreža dijelili slike nehigijenskih WC-a stvarajući sliku stadiona koji, prema riječima komentatora, "pripada prošlosti".

Tehnološki mrak i sporni penal

Kao da katastrofalan teren nije bio dovoljan, utakmicu je obilježio i tehnološki fijasko. Sudac Mateo Busquets Ferrer obavijestio je obje momčadi prije početka da postoje problemi s VAR sustavom. Veza sa serverom tvrtke Mediapro, zadužene za tehnologiju, pukla je i nije funkcionirala tijekom gotovo cijelog prvog poluvremena.

Upravo u tom periodu dogodio se najkontroverzniji trenutak utakmice. U 40. minuti, Lamine Yamal pao je u kaznenom prostoru nakon duela s Pepom Chavarríom, a sudac je bez oklijevanja pokazao na bijelu točku. Zbog kvara sustava, odluka nije mogla biti provjerena, što je izazvalo bijes domaćih igrača i trenera Iñiga Péreza. Yamal je mirno realizirao penal za vodstvo Barcelone. Bijes Rayovih igrača bio je opravdan. Nakon utakmice, Isi Palazón otkrio je što se dogodilo u poluvremenu:

- Sudac nam je priznao da je pogriješio. To mu služi na čast kao osobi, ali nemoćni smo. Kada vam dosude penal koji to nije, osjećate se bijesno.

Barcelona preživjela, Rayo zaslužio više

U drugom poluvremenu, uz osjećaj nepravde, igrači Raya zaigrali su s nevjerojatnom energijom. Barcelona, pod vodstvom Hansija Flicka, nije imala odgovor. Domaćini su dominirali i zasluženo izjednačili u 67. minuti kada je Fran Pérez iskoristio lošu reakciju obrane gostiju nakon kornera.

Do kraja susreta, Rayo je bio bliže pobjedi, ali je Barcelonu od poraza spasio Joan García, koji je s nekoliko vrhunskih obrana potvrdio zašto ga je klub doveo.

- Nisam zadovoljan svojom momčadi. Rayo je igrao fantastično, a Joan García je bio sjajan. Njegove obrane su nas spasile - priznao je Flick nakon utakmice.

U ligi koja se želi promovirati na američkom tržištu, utakmica u uvjetima iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, s nefunkcionalnom tehnologijom, ostavlja gorak okus i postavlja ozbiljna pitanja o standardima natjecanja.