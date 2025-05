VIDEO Cirkus u Sloveniji! Igrači se lovili po terenu, nesuđeni trener Dinama napao suparnika

Prije više od mjesec dana stranci su figurirali kao glavni kandidati za sportskog direktora i trenera Dinama. Među brojnim imenima, prodefiliralo je i ono Alberta Riere koji se spominjao kao moguće rješenje za klupu 'modrih', no sve je palo u vodu nakon što je Zvonimir Boban, koji preferira domaće stručnjake, zasjeo na poziciju predsjednika uprave. Samim time otpao je i bivši igrač Liverpoola koji trenersku karijeru gradi u Sloveniji, gdje je sada osvojio prvi trofej.

Riera i Celje slavili su protiv Kopera (4-0) i osvojili slovenski kup, ali utakmicu su zasjenili incidenti! Sudjelovali su igrači, kao i sam Riera koji je napao suparničkog trenera.

Sve je krenulo u 48. minuti kada je veznjak Kopera Ahmed Sidibe s leđa gurnuo igrača Celja Tamara Svetlina koji je suparnika ometao u izvođenju slobodnog udarca. Njegovi suigrači nasrnuli su na Sidibea i okružili ga, došlo je do naguravanja i zamalo masovne tučnjave, a igrači Kopera branili su Sidibea. Najdeblji kraj izvukao je jedan igrač Celja koji je, čini se, dobio jedan udarac i ostao je ležati na travnjaku, ali sve je bilo u redu s njim. No, za to je kažnjen branič Kopera Felipe Curcio koji je dobio crveni karton.

Sudac je uspio primiriti utakmicu, ali teško je bilo zatomiti netrpeljivost i mržnju između ova dva tabora pa je krajem utakmice došlo do još jednog incidenta. Trener Celja Albert Riera je nakon posljednjeg sučevog zvižduka krenuo na trenera Kopera Slavišu Stojanovića. Navodno ga je suparnički stožer provocirao cijelu utakmicu pa se htio s njima obračunati, vjerojatno više naslađivati nakon velike pobjede, došlo je do verbalnog sukoba, ali situacija nije eskalirala. Ubrzo se pribrao pa otrčao do svojih igrača s kojima je proslavio trofej.

