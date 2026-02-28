VIDEO City bez Haalanda dobio Leeds! Domaći teško oštećeni?

Minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Leeds Uniteda u 28. kolu nogometaši Manchester Cityja primaknuli su se vodećem Arsenalu na samo dva boda zaostatka.

Jedini gol postigao je Semenyo (45+2) u zadnjim sekundama prvog poluvremena. Gol pogledajte OVDJE

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Zanimljiva se situacija dogodila u 86. minuti. Lopta je u šesnaestercu "građana" pala na ruku Nunesa, ali sudac Peter Bankes nije se oglasio, iako su domaći tražili kazneni udarac. Situaciju pogledajte OVDJE

Spomenimo i da je Erling Haaland propustio utakmicu zbog problema s ozljedom.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja koji sada ima 59 bodova, dok je Arsenal vodeći sa 61. Leeds je 15. sa 31 bodom.