VIDEO City kiksao, Arsenal je pobjegao na velikih plus sedam

Nogometaši Arsenala pobijedili su 1-0 na gostovanju u Brightonu, a Manchester City je na Etihadu odigrao 2-2 protiv Nottingham Foresta pa su "topnici" s utakmicom više otišli na sedam bodova prednosti. Arsenalu je nova tri boda donio Bukayo Saka golom u 9. minuti. Momčad Mikela Artete je došla na 67 bodova.

Pobjedu Arsenala pogledajte OVDJE.

Manchester City je dvaput vodio, ali je osvojio samo bod pred svojim navijačima protiv Nottingham Foresta. Antoine Semenyo je u 31. minuti donio prednost momčadi Pepa Guardiole. Morgan Gibbs-White je u 56. minuti izjednačio, a Rodri je u 62. minuti ponovno donio prednost Cityju. Konačnih 2-2 postavio je Elliott Anderson i time prekinuo niz od četiri pobjede "građana". Manchester City je na 60 bodova s utakmicom manje od vodećeg Arsenala. Nottingham Forest je s 28 bodova ostao na 17. mjestu.

Kiks Cityja pogledajte OVDJE.

Veliku pobjedu ostvario je Chelsea na gostovanju u Birminghamu kod Aston Ville. "Plavi" su slavili s 4-1, a tri pogotka je postigao Joao Pedro (35, 45+6, 64), a jednom je strijelac bio Cole Palmer. Aston Villa je povela već u 2. minuti golom Douglasa Luiza. Chelsea je s 48 bodova na petom mjestu, bodovno izjednačen s Liverpoolom. Aston Villa s 51 bodom drži četvrto mjesto.

Nogometaši Newcastle Uniteda su na svom St. James' Parku s igračem manje pobijedili Manchester United s 2-1 u pretposljednjoj utakmici 29. kola engleske Premier lige. Jacob Ramsey je u prvoj minuti dodatka u prvom poluvremenu dobio drugi žuti karton, a pet minuta poslije Newcastle je poveo golom Anthonyja Gordona iz kaznenog udarca. U devetoj minuti dodatka u prvom dijelu gosti su izjednačili, a strijelac je bio Casemiro.

Pobjedu "svrakama" donio je danski napadač William Osula golom u 90. minuti. Ovo je prvi poraz Manchester Uniteda u Premier ligi nakon niza od 11 utakmica koji je trajao od 21. prosinca prošle godine.

Manchester United je s 51 bodom ostao na trećem mjestu, a Newcastle United je s 39 bodova skočio na 12. mjesto. West Ham United je pobjedom 1-0 kod Fulhama, došao do vrijedna tri boda u borbi za opstanak. Strijelac je bio Crysencio Summerville u 65. minuti.

Premier liga - 29. kolo Aston Villa - Chelsea 1-4 (D. Luiz 2 / J. Pedro 35, 45+6, 64, Palmer 55) Brighton - Arsenal 0-1 (Saka 9) Fulham - West Ham 0-1 (Summerville 65) Man. ‌City - Nott. Forest 2-2 (Semenyo 31, Rodri 62 / Gibbs-White 56, Anderson 76) Newcastle - Man. United 2-1 (Gordon 45+6-11m, Osula 90 / Casemiro 45+9) U četvrtak: Tottenham - Crystal Palace (21.00) Odigrano u utorak: Bournemouth - Brentford 0-0 Everton - Burnley 2-0 (Tarkowski 32, Dewsbury-Hall 60) Leeds - Sunderland 0-1 (Diarra 70-11m) Wolverhampton ⁠- Liverpool 2-1 (Rodrigo ⁠Gomes 78, Andre 90+4 / Salah 83)