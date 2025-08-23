Obavijesti

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO City nemoćan bez Matea Kovačića i Gvardiola, Tottenham s dva gola utišao cijeli Etihad
Foto: Peter Powell

U drugom kolu engleske Premier lige Tottenham je golovima Johnsona i Palhinhe došao do tri boda u gostima protiv Manchester Cityja. Luka Vušković ostao je na klupi za goste iz Londona

U derbiju 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham Hotspur je kao gost svladao Manchester City sa 2-0. Golove za londonski sastav postigli su Johnson (35) i Palhinha (45+2).

Lineups provided by Sofascore

U prvom poluvremenu Tottenham je odmah pokazao da će opet biti "crna mačka" kao i prethodnih sezona. Spursi su poveli u 35. minuti nakon brze akcije po desnoj strani. Richarlison je pobjegao obrani Cityja i pronašao Johnsona na drugoj strani koji zakucava u mrežu. Isprva je označeno zaleđe, ali je onda VAR potvrdio gol Spursa. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela veliku grešku napravio je novi golman Cityja, James Trafford, koji je krivo dodao loptu u svom kaznenom prostoru. Ona stiže do Richarlisona, on predaje Palhinhi koji povećava prednost gostiju. U drugom dijelu City je imao svojih prilika, ali nije uspio probiti Tottenham i doživio je prvi poraz u sezoni.

Golove pogledajte OVDJE.

Luka Vušković ispratio je pobjedu svoje momčadi s klupe za pričuve, dok Joško Gvardiol zbog lakše ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Cityja. Matea Kovačića također nije bilo zbog ozljede. Tottenham je zasjeo na vrh ljestvice sa šest bodova, dok je City ostao na tri boda.

