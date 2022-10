VIDEO City uništio United: Palo devet komada, a rekorda je toliko da ih je teško nabrojati

Nogometaši Manchester Citya razmontirali su gradskog rivala Manchester United u derbiju 9. kola engleske Premier lige. 'Građani' su slavili s nevjerojatnih 6-3 i bili blizu tome da izjednače rekordne pobjede protiv gradskog rivala jer su ranije kroz povijest, sa 6-1, dva puta pobijeđivali United.

Oba puta se to dogodilo na Old Traffordu, 1926. i 2011. godine. Tih 6-1 stajalo je do 84. minute.

To je samo početak nevjerojatnih podataka s ove utakmice. Toliko ih je da ih je teško pobrojati, no krenimo redom. Prvo valja spomenuti da su po dva hat-tricka zabili Erling Haaland (34', 37', 64' ) i Phil Foden (8', 44', 72'). Golove za 'crvene vragove' dali su Antony (56') i Martial (84', 90'(p)).

Kada smo već kod hat-trickova, Haalandu je ovo bio treći zaredom čime je postao prvi igrač u povijesti Premier lige s takvim uspjehom. Također, Norvežanin je na derbiju s Unitedom stigao do 14. pogotka u osam utakmica što je van svake pameti.

Prije ove nedjelje Haaland je hat-trickom počastio Nottingham Forest i Crystal Palace te mu je za njih bilo potrebno samo osam utakmica, što je apsolutni rekord Premier lige.

Kada mu se zbroje sve utakmice u Bundesligi i Premier ligi, bio je ovo okrugli stoti nastup. A u tih sto nastupa postigao je 102 gola.

Da se vratimo na samu utakmicu, Haaland je ujedno i prvi igrač Cityja koji je postigao hat-trick u gradskom derbiju još tamo od Francisa Leeja 1970. godine i tek treći u povijesti derbija koji je dao tri pogotka.

Ne treba previše govoriti o dominaciji Cityja u ovome derbiju jer od samog starta pa do posljednjeg zvižduka igrala je samo jedna momčad. Prilika je bilo toliko da je momčad Pepa Guardiole mogla zabiti dvostruko više golova.

Pa je i velik broj navijača Uniteda napustio Etihad već pred kraj prvog poluvremena.

Sukus svega je da je City pobjedom došao na bod od vodećeg Arsenala dok je United na 6. mjestu.

