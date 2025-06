VIDEO Cityjeve rezerve razbile Al Ain, Gvardiolu sjajne ocjene: 'Nastavio je gdje je stao u ligi'

Manchester City je osigurao plasman u nokaut fazu Svjetskog klupskog prvenstva pobijedivši prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Ain, rezultatom 6-0. U utakmici u kojoj je Pep Guardiola promijenio svih 11 prvotimaca u odnosu na prvi susret, engleski prvak pokazao je širinu kadra. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je do 74. minute u srcu obrane.

Pokretanje videa... 01:04 Koliko koštaju auti igrača Cityja? Gvardiol vozi najjeftiniji | Video: 24sata Video

Iako je nastupio u potpuno izmijenjenom sastavu, City je od prve minute preuzeo kontrolu na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti. Već u osmoj minuti, İlkay Gündoğan je doveo svoju momčad u vodstvo kada je njegov pokušaj ubačaja prevario golmana Khalida Eissu i završio u mreži. Bio je to početak večeri u kojoj Al Ain nije pronalazio rješenja za napade "građana".

Na drugi gol čekalo se do 27. minute, kada je 19-godišnji argentinski igrač Claudio Echeverri, u prvom nastupu za klub od prve minute, zabio prvijenac iz slobodnog udarca. Lopta je preletjela živi zid i od prečke se odbila u mrežu. Do kraja poluvremena, nakon što je Ramy Rabia srušio Manuela Akanjija u kaznenom prostoru, a sudac nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku, Erling Haaland je zabio za 3-0.

Foto: BRETT DAVIS

Drugo poluvrijeme donijelo je nastavak Cityjeve kontrole igre. Guardiola je iskoristio priliku da pruži minute igračima koji se vraćaju nakon ozljeda, poput Rodrija, ali i da testira mlade snage. Gündoğan je svojim drugim golom u 73. minuti povisio na 4-0 nakon asistencije Bernarda Silve. Među strijelcima su bili i igrači s klupe: Oscar Bobb je u 84. minuti zabio za 5-0, a Rayan Cherki u 89. minuti zabio prvijenac za City za konačnih 6-0. Statistika utakmice pokazala je: 74 posto posjeda lopte i 21 udarac prema golu (11 u okvir) u odnosu na samo četiri pokušaja Al Aina.

Gvardiol blizu gola

Joško Gvardiol odigrao je utakmicu na poziciji stopera i bio je dio obrambene linije koja nije primila gol. U paru s Akanjijem, hrvatski stoper sudjelovao je u duelima i u izgradnji napada svoje momčadi. Analitičari su njegovu izvedbu ocijenili visokim ocjenama, opisujući je kao "ispoliranu" i "komponiranu".

"Nastavio je tamo gdje je stao u Premiershipu smirenom igrom na stoperu. Nije imao sreće što nije zabio i gol glavom, pogodio je stativu", piše Yahoo! koji mu je dao osmicu.

Foto: Amanda Perobelli

"Odigrao je obrambeno sigurnu utakmicu i izlaio naprijed kako bi pomogao u izgradnji igre kad je bilo potrebno. Sveobuhvatna igra", piše Goal koji mu je dao ocjenu 7, baš kao i Manchester Evening News uz opasku: "Svaki tjedan izgleda kao siguran član početne jedanaestorice, snažan u zraku".

Osim obrambenih zadataka, Gvardiol se istaknuo i u napadu. U 32. minuti, nakon ubačaja iz kuta, najviše je skočio i uputio udarac glavom, no lopta je pogodila stativu. Bio je to trenutak koji je pokazao njegovu prisutnost i u napadačkim prekidima. Zamijenjen je u 74. minuti kako bi Ruben Dias skupio svoje prve minute na turniru.

Pogled prema Juventusu i nokaut fazi

Ovom pobjedom Manchester City je osigurao prolazak u osminu finala, no posao u grupnoj fazi još nije gotov. Pobjeda od 6-0 izjednačila je City s Juventusom po gol-razlici (+8), no talijanski klub je zabio jedan gol više u dosadašnjem tijeku natjecanja. To znači da će direktni okršaj u Orlandu odlučivati o pobjedniku skupine G.

Foto: BRETT DAVIS

Prvo mjesto u skupini je važno jer donosi potencijalno lakšeg protivnika u osmini finala i izbjegavanje pobjednika skupine u kojoj se nalazi Real Madrid. Utakmica protiv Juventusa bit će susret dvaju poznatih europskih klubova i test za Guardiolinu momčad.