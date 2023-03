VIDEO Čovjek nije normalan! Čudesni Haaland zabio Leipzigu pet golova i ispisao povijest LP

Minuta 22.: 1-0. Dvije minute kasnije: 2-0. I nekoliko trenutaka prije kraja prvog poluvremena: 3-0. Leipzig, doviđenja!

Erling Haaland odveo je Manchester City u četvrtfinale Lige prvaka. 'Građani' su već nakon prvih 45 minuta utakmice s Leipzigom na Etihadu imali 3-0. Sva tri gola bila su djelo čudesnog Norvežanina.

U 22. minuti Heinrich se igrao rukom u šesnaestercu, Haaland je bio precizan s bijele točke. Dvije minute Kevin de Bruyne ljevicom trese gredu, a Haaland je bio točno tamo gdje treba biti. Uostalom, isto kao i u posljednjim trenucima prvog dijela, kada je Dias nakon kornera glavom pogodio stativu, a Norvežanin skrenuo u mrežu loptu koja je putovala po crti.

A ni to nije bio kraj, niti Cityja niti Haalanda. Prvo je Gundogan u 49. zabio četvrti gol 'građana', a potom je Norvežanin zabio svoj četvrti, a ubrzo i peti te tako postao treći nogometaš u povijesti natjecanja, koji je zabio 'petardu' u nekom susretu LP.

Gol Haalanda za 1-0:

.

Gol Haalanda za 2-0:

Gol Haalanda za 3-0:

Gol Haalanda za 5-0:

Gol Haalanda za 6-0:

Foto: MOLLY DARLINGTON

Foto: MOLLY DARLINGTON

Usput, bili su to njegovi 29., 30., 31., 32. i 33. gol u 25 nastupa u Ligi prvaka. Nitko do sad nije došao do te brojke u manje susreta, a također je postao i najmlađi igrač (22 godine i 236 dana) u povijesti natjecanja koji je stigao do brojke od 30 golova.

Foto: Sofascore za 24sata

Najčitaniji članci