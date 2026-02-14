VIDEO Cristiano Ronaldo vratio se igri, a odmah i - golovima!

Al-Nassr je pobijedio Al-Fateh 2-0 u gostima u 22. kolu saudijskog prvenstva, a prvi gol na utakmici zabio je Cristiano Ronaldo.

Portugalac je posljednju utakmicu prije ove odigrao 30. siječnja protiv Al-Kholooda, a nakon toga je bojkotirao klub i ligu zbog pasivnosti u prijelaznom roku, dok su konkurenti dovodilo pojačanja. Sada se vratio u sastav i odmah pogodio.

Foto: STRINGER/REUTERS

Asistirao mu je Sadio Mane s lijeve strane, a Ronaldo je njegovo dodavanje pospremio u mrežu u 18. minuti. Konačnih 0-2 postavio je Yahya u 78. minuti.

Gol Ronalda pogledajte OVDJE

Ronaldu je ovo 18. gol sezone u 22. utakmici, a u karijeri je stigao do 962 gola. Al-Nassr je druga momčad prvenstva sa 52 boda, jednim manje od vodećeg Al-Hilala.