Obavijesti

Sport

Komentari 0
PORTUGALAC NE STAJE

VIDEO Cristiano Ronaldo vratio se igri, a odmah i - golovima!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Cristiano Ronaldo vratio se igri, a odmah i - golovima!
3
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Ronaldu je ovo 18. gol sezone u 22. utakmici, a u karijeri je stigao do 962 gola. Al-Nassr je druga momčad prvenstva sa 52 boda, jednim manje od vodećeg Al-Hilala

Admiral

Al-Nassr je pobijedio Al-Fateh 2-0 u gostima u 22. kolu saudijskog prvenstva, a prvi gol na utakmici zabio je Cristiano Ronaldo

Portugalac je posljednju utakmicu prije ove odigrao 30. siječnja protiv Al-Kholooda, a nakon toga je bojkotirao klub i ligu zbog pasivnosti u prijelaznom roku, dok su konkurenti dovodilo pojačanja. Sada se vratio u sastav i odmah pogodio. 

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Ittihad
Foto: STRINGER/REUTERS

Asistirao mu je Sadio Mane s lijeve strane, a Ronaldo je njegovo dodavanje pospremio u mrežu u 18. minuti. Konačnih 0-2 postavio je Yahya u 78. minuti. 

Gol Ronalda pogledajte OVDJE

Ronaldu je ovo 18. gol sezone u 22. utakmici, a u karijeri je stigao do 962 gola. Al-Nassr je druga momčad prvenstva sa 52 boda, jednim manje od vodećeg Al-Hilala. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026