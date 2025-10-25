VIDEO Cristiano Ronaldo zabio 949. gol u karijeri! Pogledajte

Al-Nassr je vodeća momčad prvenstva s maksimalnih 18 bodova, a Joao Felix je najbolji strijelac natjecanja s devet golova. Ronaldo je na šest zabijenih golova
Al-Nassr je pobijedio Al-Hazem 2-0 u gostima u 6. kolu saudijskog prvenstva, a golove su zabili Portugalci.
Prvi je pogodio Joao Felix u 25. minuti, a konačan rezultat postavio je Cristiano Ronaldo u 88. minuti na asistenciju Wesleya. Nije imao peterostruki dobitnik Zlatne lopte težak zadatak i mirno je pospremio loptu u mrežu.
Ovo mu je 949. gol u karijeri i veliki jubilej od 1000 golova sve je bliže. Upitno je može li Ronaldo već ove sezone zabiti još 51 gol, ali ako ga zaobiđu ozljede i nastavi igrati dogodine, veliki rekord je neminovnost.
Al-Nassr je vodeća momčad prvenstva s maksimalnih 18 bodova, a Joao Felix je najbolji strijelac natjecanja s devet golova. Ronaldo je na šest zabijenih golova.
