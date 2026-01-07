Obavijesti

Sport

Komentari 3
PET KOMADA

VIDEO Čudesna Barca potopila Athletic za finale Superkupa...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Čudesna Barca potopila Athletic za finale Superkupa...
Foto: Vincent West

Aktualni španjolski prvak je pitanje pobjednika riješio u prvom poluvremenu, kad je momčad Hansija Flicka od 22. do 38. minute postigla četiri gola. U nastavku je Barca dala još jedan

Admiral

Nogometaši Barcelone prvi su finalisti španjolskog Superkupa nakon što su u srijedu u polufinalnom dvoboju odigranom na stadionu "King Abdullah Sports City" u Džedi pobijedili Athletic Bilbao s uvjerljivih 5-0.

Golove pogledajte OVDJE.

Aktualni španjolski prvak je pitanje pobjednika riješio u prvom poluvremenu, kad je momčad Hansija Flicka od 22. do 38. minute postigla četiri pogotka. Golijadu je otvorio Ferran Torres (22). Fermin, koji je asistirao za prvi pogodak, bio je strijelac za 2-0 u 30. minuti, a onda je četiri minute poslije opet bio u ulozi asistenta, a gol je postigao Roony Bardghji.

Spanish Super Cup - Semi Final - FC Barcelona v Athletic Bilbao
Foto: Stringer

Mladi Šveđanin je do kraja dvoboja upisao dvije asistencije, obje za strijelca Raphinhu, koji je u 38. minuti postigao četvrti pogodak Barcelone, a u 52. minuti i za konačnih 5-0.

Finale je na rasporedu u nedjelju (20 sati), a u njemu će se Barceloni suprotstaviti pobjednik drugog polufinalnog dvoboja, koji će biti odigran u četvrtak (20 sati), a sastat će se Atletico Madrid i Real Madrid. Barcelona je rekorder ovog natjecanja s 15 trofeja, a i branitelj prošlogodišnjeg naslova osvojenog u dvoboju s Real Madridom (5-2). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
FOTO Tata joj je bivši engleski reprezentativac. Kad je vidio što je počela snimati, odrekao je se
MIA JE TUŽNA

FOTO Tata joj je bivši engleski reprezentativac. Kad je vidio što je počela snimati, odrekao je se

Mia Winward-Dunn kći je bivšeg engleskog reprezentativca Davida Dunna i engleske glumice Sammy Winward, a za engleske medije otkrila je da s roditeljima već mjesecima nije u kontaktu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026