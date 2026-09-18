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GOL SEZONE

VIDEO Čudesne škarice! Evo kako je El Haddad doveo Rudeš u vodstvo protiv Slavena

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Čudesne škarice! Evo kako je El Haddad doveo Rudeš u vodstvo protiv Slavena
Foto: MAXSport
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Saad El Haddad, ofenzivni marokanski veznjak stigao je u Rudeš početkom rujna na posudbu iz Venezije

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Slaven i Rudeš otvorili su osmo kolo HNL-a u Velikoj Gorici. Iako je Slaven u prvom dijelu bio bolji protivnik, a Mitrović već u šestoj minuti uzdrmao gredu, Rudeš je kako je utakmica odmicala sve opasnije prijetio.

Ipak, na poluvrijeme se otišlo bez golova, a onda je uslijedio bljesak i kandidat za gol mjeseca, ako ne i sezone!

Ilečić je u 54. minuti ubacio na drugu stativu, gdje nije bilo nikoga od igrača Rudeša. Ipak, na loptu je natrčao Skoko i vratio je u kazneni prostor, a ondje je El Haddad fantastičnim škaricama zakucao loptu u mrežu za vodstvo Rudeša. Gol pogledajte OVDJE.

Ofenzivni marokanski veznjak stigao je u Rudeš početkom rujna na posudbu iz Venezije.

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